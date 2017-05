Eredményt hirdet a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar középiskolások számára kiírt országos pályázatán. A vállalkozó kedvű diákoknak a csapat Szeretni még című dalát kellett újragondolniuk. A végeredmény a zenekar pénteki koncertjén, a fővárosi Dürer Kertben derül ki.

A dalfeldolgozó pályázatra kifejezetten sokan jelentkeztek: versenyen kívül még Bródy János, Thuróczy Szabolcs, Palya Bea és Kiss Llászló (ex-Európa Kiadó) is elénekelte a dalt.

A Fel! Dolgozás! Szeretni még pályázat ötlete az év elején úgy született, hogy a tatabányai Árpád Gimnázium diákjai a zenekar ottani fellépésekor gitárkísérettel előadták a dalt, majd nemsokára elküldték az erről készült videófelvételt. A csapat két budapesti iskolából is kapott hasonló videót, ezért elhatározták, hogy a dalra országos középiskolai feldolgozásversenyt hirdetnek.

A pályázatban nem volt műfaji megkötés: a videón szerepelhetett kórusváltozat, gitáros, ritmushangszeres vagy billentyűs kísérettel előadott verzió, rock- vagy akusztikus zenekari, opera vagy bármilyen egyedi megközelítés. A szövegnek az eredeti énekdallammal kellett elhangoznia.

Az értékes díjak között szerepel Roland Go:Keys szintetizátor, egzotikus kézihangszer-összeállítás, egy kétnapos osztálykirándulás költségeinek fedezése, négy darab heti bérlet a Sziget és a VOLT Fesztiválra, valamint egyéves állandó belépő a Müller Péter Sziámi AndFriends koncertjeire. A legjobban megszólaló zenekar stúdiófelvételt és videóklipet készíthet, és felléphet a Müller Péter Sziámi AndFriends Szigetzáró koncertjén.

A produkciókat a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar tagjaiból és szakmai résztvevőkből álló zsűri értékelte.

Az eredményhirdetést pedig a zenekar nyárindító koncertjére időzítették, amelyre ettől függetlenül is több meglepetéssel készül az együttes: legújabb szerzeményeik mellé elővettek régi Sziámi-dalokat, de természetesen a legnépszerűbb URH- és Kontroll Csoport-számokat is előadják kétórás műsorukban. Meghívott vendégként színpadra lép Bárdos Deák Ági és egy énekkar is, az előzenekar pedig az Azur lesz.