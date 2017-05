Nem nosztalgiázni akar a 25 éves Sziget

Idén 25 éves Magyarország legnagyobb zenei fesztiválja, de ezt nem múltidézéssel szeretnék megünnepelni a szervezők. "Néhány gesztuson kívüla a jubileum nem a múltról, hanem a jelenről és a jövőről szól majd" – mondta Gerendai Károly a 2017-es fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón.

Az első – akkor még – Diákszigetet 26 millió forintos büdzséből rendezték meg, tavaly pedig 6,3 milliárd forintos költségvetése volt a fesztiválnak. Az induláskor, 1993-ban 43 ezer ember látogatott ki a Hajógyári-szigetre, tavaly pedig 496 ezres látogatócsúcsot állított be a rendezvény. Gerendai Károly azt is kiemelte, hogy míg az első Szigeten esetleg csak véletlenül lehetettek külföldiek, most már körülbelül 80 ezer turista utazik csak a fesztivál miatt Magyarországra, és egyértelműen a fesztivál az ország legnagyobb turisztikai attrakciója. Gerendai arról beszélt, hogy ezek a számok büszkeséggel töltik el a szervezőket. Azon pedig ők magukat is meglepődtek, hogy a felmérések szerint a magyar felnőtt lakosság 20 százalékának volt már valamilyen közvetlen tapasztalata a Szigettel.

Itt volt az ideje a változtatásnak

Az alapító-főszervező szerint a Sziget Kulturális Szervezőirodának még soha nem ment olyan jól, mint most, de elérte a fizikai korlátait a fesztivál. Ennek kapcsán kitért arra, hogy az év elején bejelentették, hogy új, amerikai többségi tulajdonosa lett a Szervezőirodának. Gerendai elmondta, hogy sokszor akadt már vevő, de mindig túlzottan bele akartak szólni a munkába, és eddig saját erejéből is fejlődni tudott a fesztivál. A Providence Equity Partners viszont szerinte egy olyan befektető, amely segít terjeszkedni a brandnek külföldön is, de nem akar olyan változtatásokat, amelyek ellenkeznének a szervezők elképzeléseivel.

Gerendai szerint az amerikai befektető egy leendő nemzetközi redezvényszervező portfólió zászlóshajójaként tekint a Szigetre. Azt mondta, ezzel kapcsolatban részleteket még ő sem tud mondani, mert most vizsgálják a lehetséges célpiacokat és partnereket.

Gerendai Károly arra is kitért, hogy tavaly jelentette be, hogy átadja a fesztivállal kapcsolatos operatív munkák irányítását munkatársainak. Arról beszélt, hogy a döntés már az előtt megszületett benne, hogy elkezdték volna a tárgyalásokat a befektetővel, mivel úgy érzi, hogy az elmúlt 25 évben mindent beletett a fesztiválba, amit csak tudott, és a negyedszázados évforduló jó apropó arra, hogy átadja a stafétát. "Többet csináltam Szigetet, mint nem" – mondta Gerendai, aki 22 éves volt az első fesztivál idején.

Nem az évforduló miatt lesz különleges

Gerendai Károly arról is beszélt, hogy a születésnapra utaló arculati elemeken, illetve egy a Capa Központtal közös, visszaemlékező fotókiállításon kívül nem készültek extra produkciókkal a jubileumra. Nem az a cél, hogy megmutassuk, hogy mi történt az emúlt 25 évben, hanem az, hogy szórakoztassunk a jelenben" - mondta. Hozzátette, hogy azt reméli, a Sziget önmagában is elég különleges hely ahhoz, hogy jól érezze magát a közönség a 25. alkalommal is.

Újdonságok persze így is lesznek a Szigeten. A cég operatív vezetője, Kádár Tamás – aki egyben a Sziget projektvezetője is - arról beszélt, hogy mivel a fesztivál méreteiben és a látogatók számában már nem tudtak tovább terjeszkedni, inkább azzal foglalkoztak, hogy még jobb legyen a fesztivál. Még nagyobb hangsúlyt fektettek a látványra a Sziget művészeti programja, az Art of Freedom segítségével, így idén még szebb lesz a fesztivál.

A környezettudatosság terén is fejlődik 2017-ben a Sziget. Ennek legfontosabb elemeként a Duna vizét fogják hasznosítani, így ahol nem muszáj, nem ivóvizet fognak használni a fesztiválon.

A fenntarthatóság mellett egy másik fontos ügyet is felkarol idén a fesztivál. Kádár Tamás elmondta, hogy csatlakoztak az Európai Fesztiválszövetség Take a Stand nevű kezdeményezéséhez, amely a közéleti szerepvállalásra ösztönzi a fiatalokat.

Bulihajó és még nagyobb cirkusz

Kardos József programigazgató pedig elmondta, hogy összesen idén is több mint ezer programmal várják a látogatókat, és új helyszínekkel is gazdagodik a Sziget. A szervezők úgy tapasztalták, hogy egyre nagyobb igény van az énekes-dalszerzők fellépéseire is, ezért egy külön színpadot szentelnek az, egy vagy kétszemélyes énekes-gitáros produkcióknak The Music Box néven, amely tulajdonképpen a Blues Kocsma Színpad újraértelmezése.

Arról is beszélt, hogy mivel minden évben óriási érdeklődés övezi a cirkuszsátor programjait, és sokan be sem férnek az előadásokra, ezért idén egy majd ezer fő befogadására alkalmas, új sátort állítanak fel. A filmes programok is megújulnak: némafilmeket fognak vetíteni élőzenei kísérettel, illetve a Magyar Nemzeti Filmalappal és a Filmarchívummal együttműködve számos új és régi magyar filmet láthat a közönség.

Egy speciális budapesti programot is kínálnak a látogatóknak: Sziget 25 Cruisin néven séta- és egyben bulihajót indítanak, amellyel a fesztiválélményt össze lehet közni a városnézéssel.

A Sziget a tavaly elindult együttműködést is továbbviszi a Viberrel. A világ egyik legnépszerűbb csevegőappja egy szigetes chatbotot is kifejlesztett, amely hasznos tippekkel és információkkal látja el a fesztiválozókat, a minél teljesebb élmény érdekében. Az app egyébként már most letölthető, és a fesztivál kezdete előtt is folyamatosan frissül a tartalma.

Új fellépőket nem jelentettek be, az már korábban kiderült, hogy az augusztus 9. és 16. között megrendezésre kerülő 2017-es Szigetre jön többek között Pink, Wiz Khalifa, a Kasabian, a Chainsmokers, Major Lazer, Rita Ora, a Bad Religion és Macklemore & Ryan Lewis.