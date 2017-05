Ilyen kalóz lett Sir Paul McCartney

Paul McCartney-t is elérte az idősödő brit rocksztárok végzete: Keith Richards után ő is szerepet vállalt A Karib-tenger kalózai szériában. McCartney most felfedte, hogy néz ki filmbeli karaktere.

Az már tavaly kiderült, hogy a korábbi Beatles-tag is szerepelni fog A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című ötödik részben. Paul McCartney most közzétette a filmhez készült promoképet is arról, hogy fest kalózruhában.

#PiratesLife #PaulMcCartney ☠️ Paul McCartney (@paulmccartney) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 13., 11:18 PDT

A képhez McCartney nem mellékelt semmi szöveget, így azt sem árulta el, hogy milyen karaktert játszik, de az IMDb alapján a második börtönőr szerepében tűnik fel. Nem szeretnénk spoilerezni, de a Mashable beszámolója szerint csak nagyon rövid időre látható majd a zenész a filmben, így aki kíváncsi az alakítására, annak nagyon kell figyelnie rá, hogy kiszúrja. Kérdés, hogy a szerepében lesz-e jelentősége a kártyáknak, amelyeket a most közzétett képen a kezében tart.

A Deadline még korábban azt írta, hogy McCartney cameója tulajdonképpen egy extra jelenet lesz, amelyet a forgatás befejezése után, pótlólag vettek fel. A zenész neve mellett egyébként 30 színészi kreditet sorol fel az IMDb, de ezek nagyrészében önmagát játszotta, csakúgy, mint leghíresebb filmjében, az Egy nehéz nap éjszakájá-ban 1964-ben.

A sorozat ötödik részében egyébként Paul McCartney-n kívül is kifejezetten sok új szereplő lesz, miközben több megszokott sztárt, például Keira Knightley-t nélkülöznie kell a közönségnek.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszújá-t május 26-án mutatják be a mozik.