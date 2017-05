A fesztivál egy csaknem 400 koncertet tartalmazó archívummal ünnepli tízéves jubileumát, a szervezők ugyanis az elmúlt kilenc év összes felvételét közzétették egy óriási videótár formájában. Az utóbbi években már majdnem minden koncertjét rögzítette az orfűi fesztivál, így ezeket most újra átélhetik, akik részt vettek rajtuk, és felvételről pótolhatják, akik lemaradtak.

A Fishing on Orfű az évek során egyre nagyobb figyelmet fordított a fesztivál koncertjeinek rögzítésére, hogy utólag is visszaidézhetők legyenek az orfűi élmények. Így évről évre gyarapodott a hanggal és képpel rögzített fellépések száma, a Fishing 10. születésnapjára pedig elkészült a fesztivál nagy zenei archívuma, az összes fellelhető hang- és videófelvételből. A kezdetektől egészen 2016-ig terjedő rögzített anyagot most közzéteszik a szervezők, hogy így kívánjanak boldog születésnapot közönségüknek, és szerezzenek örömet mindenki másnak is.

A Fishing-archívum egyedülálló vállalás a maga műfajában. Kulturális tekintetben is rendkívüli gyűjtésnek számít, hiszen az elmúlt 10 év több száz koncertje válik hozzáférhetővé, rálátást nyújtva a hazai könnyűzene világára. Az archívumban olyan zenekarokról is találhatóak felvételek, akik más fesztiválokon nem jutnak fellépési lehetőséghez.

Maga az archívum egy évről évre bővülő formátum lesz, hiszen a fesztivál ezután is majdnem az összes koncertjét rögzíteni fogja, az országban – de talán az egész világon - egyedülálló módon.

A nagy Fishing-archívum számokban • csaknem 400 felvétel

• 300 mozgóképes felvétel, 100 koncerthang

• 176 előadó

• 210 órányi zene, amelyet körülbelül 9 nap lenne egyhuzamban végighallgatni

• teljes koncertvideók (a Víziszínpad 14 felvételét kivéve)

• több, mint 30 zenekar 4 vagy 5 koncertje (a legtöbb teljes koncert egy előadótól 6 darab - ennyi Kiscsillag-, Óriás-, Quimby- illetve Supernem-koncert van a felvételek között) • csaknem 400 felvétel• 300 mozgóképes felvétel, 100 koncerthang• 176 előadó• 210 órányi zene, amelyet körülbelül 9 nap lenne egyhuzamban végighallgatni• teljes koncertvideók (a Víziszínpad 14 felvételét kivéve)• több, mint 30 zenekar 4 vagy 5 koncertje (a legtöbb teljes koncert egy előadótól 6 darab - ennyi Kiscsillag-, Óriás-, Quimby- illetve Supernem-koncert van a felvételek között)

A videótárban éves bontásban lehet böngészni a koncertek között, 2012-től pedig már színpadi bontásban is. A kereső segítségével az érdeklődők egy gombnyomással megtalálhatják kedvenceik összes felvételét. A hangfelvételek többségét Kálocz Tamás, a fesztivál főszervezője gondozta, és Fekete Gyula, illetve Kálocz Tamás valamint Majoros Adrián vágták.

A nagy Fishing-archívum az alábbi linken érhető el:

HTTP://FISHINGONORFU.HU/ARCHIVUM