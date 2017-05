Negyedszerre is 100 szóban Budapest

Idén negyedszer hirdette meg a Mindspace csapata a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központtal együttműködve a 100 szóban Budapest című pályázatot. A jelentkezők június 30-ig küldhetik be maximum százszavas történetüket, amely bármilyen módon kapcsolódik a fővároshoz. A győztesek pénzjutalmat kapnak, a legjobb száz írás pedig zsebkönyvben is megjelenik. Az illusztrátorok munkáiból kiállítás nyílik az őszi CAFé Budapest Fesztiválon és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

A 2014-ben indult és egyre népszerűbb 100 szóban Budapest című történetíró pályázat lényege az egyszerűség: a résztvevőknek maximum száz szóban kell megfogalmazniuk gondolataikat, érzéseiket, emlékeiket, benyomásaikat Budapestről és a városlakókról. A téma lehet egy kósza ötlet, egy álomkép, egy beszélgetésfoszlány de akár egy behajtani tilos tábla is, ha éppen az idéz fel egy gyerekkori emléket. A lényeg, hogy a történet rövid, frappáns és eredeti legyen. A pályázatokat június 30-ig lehet beküldeni online a www.100szobanbudapest.hu oldalon, illetve postai úton vagy személyesen a Lumen Kávézóba. Emellett a pályázatot kiíró Mindspace Nonprofit Kft. a város több pontján helyez ki „100 szóban Budapest" feliratú dobozokat, amelyeket a postaládaként használhatnak a résztvevők. A pályázaton fejenként legfeljebb öt történettel lehet indulni.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai Winkler Nóra újságíró, Nagy Dániel Viktor színművész és Szálinger Balázs költő. A három legjobb történet alkotója pénzjutalmat kap, és idén először külön jutalmazzák a 18 év alatti kategória győzteseit is. Ugyancsak a 2017-es év újítása, hogy pályázatot hirdetnek illusztrátorok számára is, ennek részleteit hamarosan közzéteszik a pályázat honlapján és Facebook-oldalán. A zsűri döntése alapján a legjobb 12 történetet az illusztrátorok munkáival az őszi CAFe Budapest Fesztiválon állítják ki, a díjátadó ünnepségen pedig három történetet megzenésítve is bemutatnak. A pályázat szakmai partnereként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is látható lesz a zárókiállítás október végétől. A 100 szóban Budapest száz legizgalmasabb pályaműve emellett idén is megjelenik zsebkönyv formájában.

A 100 szóban Budapest pályázat ideje alatt számos kulturális programot kínálnak a szervezők az irodalomkedvelőknek: lesznek előadások, felolvasások, elrejtett könyvek és játékok a város különböző pontjain.

100 szóban a 100 szóban Budapest A 100 szóban Budapest pályázat ötletét a chilei Plagio csapata által 14 éve szervezett Santiago en 100 palabras elnevezésű felhívás adta, amelyet itthon a Mindspace Nonprofit Kft. a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ támogatásával először három évvel ezelőtt hirdetett meg. Az alapgondolat a budapesti pályázat esetében is az, hogy az irodalom és a városi lét összefonódjon, széles közönséget ösztönözzön az írásra, illetve hogy a mindennapi közlekedés és rohanás közben az emberek egy pillanatra megálljanak, és időt szakítsanak az irodalomra. Az első évben 700, a második évben több mint 1200, tavaly pedig megközelítőleg 1300 történet érkezett a pályázatra.