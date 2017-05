Újra szól a rock a Budai Ifjúsági Parkban. Pontosabban szólni fog nyáron, és igazából a Várkert bazárban. De a név talán mindegy is, a lényeg, hogy valóban játszani fognak, ráadásul a régi nagyok, és valóban rockzenét, bár a műfajon belül azért lesz némi szórás.

2017 nyarán, bő 30 ével a bezárása után újra játszanak a legendás magyar rockegyüttesek a Budai Ifjúsági Parkban, azaz a Várkert Bazárban. A nyári koncertsorozat

június 15-től augusztus 26-ig tart,

és a Volt egyszer egy Ifipark nevet kapta. A sorozat hat részes lesz, tehát hat koncertet láthat a közönség. Játszani fog nyáron a Piramis évek, a Beatrice, a Mini, a P. Mobil, a Skorpió és a Karthago. A hat koncert igazából öt estét jelent, mert a hagyományokhoz híven, az Ifipark régi keddjeihez hasonlóan a Mini a P. Mobillal egy napon játszik.

Két életem...

A koncertsorozatot kedden jelentették be egy hangulatos sajtótájékoztatón. A rendezvényt ugyan kiplakátolták a Várkert bazárban, de sokaknak segíthettek (legalább a hangolódásban) az utolsó 70 méteren elhelyezett hangfalak. Mi a Piramis együttes Ha volna két életem című dalára érkeztünk meg, így tudtuk, merre az irány. Aztán a helyszínhez közeledve már élőben hallottuk a beállást a Mini Vissza a városba című számához. Az akusztikus gitárt egy új hang kísérte, és érezhető volt némi különbség a Mini-verzióhoz, így Török Ádám hangjához képest. Aztán közelebb érve már világossá vált minden. Az Ivan & The Parazol két tagja, az énekes Vitáris Iván és a gitáros Balla Máté - amolyan generációs hídként - alapozta meg a hangulatot a Mini-slágerrel. Aztán ráadásként előadtak egy saját számot, megágyazva a sajtóeseménynek.

Ők azok

A nyáron játszó, mind a hat zenekarból ott volt valaki a sajtóeseményen. A beszédet a Piramis évek nevű, több mint egy éve játszó formáció két ikonikus alakja, a Piramis két egykori tagja, Révész Sándor és Závodi János kezdte. Révész bevezetője után Janó, a gitáros azt mondta, „el voltam ájulva, amikor jöttem ide, fölfelé: gyönyörűen megcsinálták ezt a helyet”.

A bikinis Laczik Ferenc röviden elmesélte, hogy neki külön érdekes lesz itt, a Várkert bazárban játszani, mert annak idején, 1984-ben megpróbált bejutni egy Beatrice-koncertre, de a rendfenntartók kivették a sorból, és nem jutott be. Most viszont zenészként térhet visssza.

Utána a Mini képviseletében Török Ádám vette át a szót. Azzal kezdte, hogy

nem gondoltam volna még pár éve, hogy még egyszer fellépek az Ifiparkban.

Utána röviden elmondta, milyen volt az első Mini-buli ugyanitt 1969. augusztus 6-án, mikor egyenesen a badacsonyi vendéglátózásból estek be, és csináltak hatalmas bulit körülbelül 7 ezer ember előtt. Ezután, a P. Mobilt képviselve Schuster Lóránt idézte fel röviden a múltat. Elmondta, hogy a Mini és a P. Mobil 39 évvel ezelőtt lépett fel itt utoljára. A múltat idézte röviden Frenreisz Károly is, aki ugyan a Metróval lépett fel először az Ifiparkban, de idén nyáron természetesen a Skorpió zenekarvezetőjeként találkozhatunk vele. Utána a Karthago énekese, Takáts Tamás vette át a szót. Néhány szórakoztató, ifiparkos történet után azt mondta,

boldog vagyok, hogy ez a hely újra létezik.

A rövid karthagós részből az is kiderült, hogy annak idején Szigeti Ferenc a Budai Ifjúsági Parkban vette Gibson SG gitárját, amit azóta is használ.

Az biztos, hogy nehezen lehet mellélőni egy ilyen rendezvénnyel, ennek ellenére a jövőre, 2018-ra vonatkozó információk még váratnak magukra. Mi bízunk abban, hogy még több régi zenekar tud újra fellépni a Várket bazárba, a régi Ifiparkban.

Az Ifipark

1961. augusztus 20-án nyitották meg a Budai Ifjúsági Parkot, a Várkert bazárt. A területen és az épületeken a második világháború komoly nyomokat hagyott, amiket közmunkával tüntettek el annak idején. Így a '61-es nyitáskor már helyreállítva indíthatta programjait a KISZ, miután a Fővárosi Tanács a szervezet rendelkezésére bocsátotta a területet. A kulturális programok egészen 1984-ig mentek a Parkban, a zenés-táncos programok mellett voltak irodalmi estek, divatbemutatók és gyerekprogramok is.

Az Ifiparkban

pezsgett az élet,

és ezért elsősorban a könnyűzene volt a felelős. Már a '60-as évektől felléptek az akkoriban alakuló beat-, majd rockzenekarok. A hivatalos állandózenekar, a Bergendy mellett sokan helyet kaptak. A szinte már vadhajtásnak számító Sakk-Matt is itt adta bemutatkozó koncertjét 1968 május 1-én. Állítólag már akkor

több mint 10 ezer ember gyűlt össze miattuk,

pedig nem lehet azt mondani, hogy a kultúrpolitika a tenyerén hordozta volna őket, ráadásul épphogy csak megalakultak. Radics Bélának már akkor neve volt, de elsősorban Angyalföldön, nem az I. kerületben. Mégis ennyi embert tudott megmozgatni az együttes, persze nem mindenki kizárólag miattuk volt aznap a Parkban.

Hatalmas bulik voltak, és ezeket jó ideig kordában tartotta a szó szerint

keménykezű igazgató, Rajnák László,

aki 1974-ig vezette a helyet. Több komoly verésről számoltak be később a zenészek, vendégek, amelyeket legtöbbször zárt ajtók mögött intéztek Rajnák és az emberei. Rajnák nevét jól ismerte az akkori ifjúság is. Nem véletlenül került bele a Bereményi írta Cseh Tamás-dalba: „Egy Rajnák nevű klubvezető vigyázott ránk, amíg Mambó magnón szólt a dal"...

A ruhakontroll csak a legenyhébb megnyilvánulása volt a szigornak. A fiatalok jó ideig nem mehettek nyakkendő nélkül, farmerban a Parkba, így sokan kiszorultak. Vagy azért, mert

elvből ragaszkodtak a farmerjükhöz,

vagy egyszerűen azért, mert nem is nagyon volt másfajta, elegánsabb ruhájuk. A leghíresebb ilyen csoport a nagyfások voltak, akik a Park melletti nagy fánál állva, annak ágain ülve hallgathatták a koncerteket. Aztán Rajnákot eltávolították, és így a szigor is enyhült. Végül egy 1980-as baleset jelezte előre a Park sorsát. Ugyanis akkor egy Edda-koncerten, a bejárathoz vezető lépcső kőfala leomlott, és néhányan meg is sérültek. A Budai Ifjúsági Park végül 1984. szeptember 23-án zárt be. Most pedig, 33 év után, 2017-ben újra a rockzenéé lesz a főszerep.