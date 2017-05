Újra színpadra állt az AC/DC énekese

Igaz, nem egy AC/DC-koncerten, de tizennégy hónap után újra színpadra állt a súlyos hallásproblémákkal küzdő Brian Johnson.

Hatalmas meglepetés érte azokat a rajongókat, akik május 14-én elmentek Paul Rodgers Free Spirit című turnéjának oxfordi állomására. A koncerten ugyanis két legendás rockénekes is megjelent vendégként: Robert Plant a Led Zeppelinből és Brian Johnson az AC/DC-ből. Plant és Johson csatalkozott Rodgershez egy szám erejéig: közösen adták elő Barrett Strong Money (That's What I Want) című számát - írja a Loudwire.

Az örömzenélésről egy néző videót is készített:

Brian Johnson megjelenése a koncerten azért is óriási dolog, mert több mint egy éve azt mondták neki az orvosok, hogy, ha nem hagy fel a koncertezéssel, teljesen megsüketülhet. Az AC/DC kénytelen volt elhalasztani aktuális turnéjának koncertjeit, később pedig a Guns N' Roses frontemberét, Axl Rose-t igazolták le Johnson helyére.

Tavaly júniusban Brian Johnson már arról számolt be, hogy egy fülbe ültethető eszköznek köszönhetően rengeteget javult a hallása. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez az eszköz tette-e lehetővé, hogy ismét színpadra álljon.

Johson egyébként nem csak pihenéssel töltötte az elmúlt egy évet: műsorvezető lett egy rádióműsorban, és nemsokára bemutatják a róla készült tévésorozatot, a Brian Johnson's Life on the Road-ot.