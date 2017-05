Teljes a Balaton Sound programja

Néhány frissen bejelentett névvel már teljesnek mondható a Balaton Sound idei programja. Majd' 20 helyszínen, több mint 300 fellépő fordul meg az 5 nap alatt, ráadásul a világ top 20-as élbolyából idén 7 dj-t is sikerült leigazolni.

Az újonnan bejelentett fellépők között van többek között az amerikai Cheat Codes trió, akik pár év alatt lettek az EDM-dancehall vonal új reménységei, a techno irányt erősíti a legendás Joseph Capriati, a house ütemeket Hot Since 82 hozza el, az olasz Flavio Folco pedig a hip-hop, breakbeat, soul és funk stílusokat vegyíti. A drum'n'bass vonalon a belga Hypoxia az erősítés, de itt lesz a metált és a d'n'b-t ötvöző Redpill, valamint az angol DJ Guv is.

A szervezők szerint a Nagyszínpad még soha nem vonultatott fel ennyi szupersztárt: itt játszanak majd a világ legjobb dj-i közt számon tartott előadók közül Don Diablo és Armin van Buuren, Axwell v Ingrosso, Tiesto, Hardwell, valamint KSHMR is.

Pótolja tavalyi elmaradt koncertjét Robin Shulz, és érkezik a Sound talán legjobban várt és legizgalmasabb vendége, Kygo, akit most először jön Magyarországra.

Nemrég jelentették be, hogy a világ legnagyobb fesztiváljai és legmenőbb klubjai után a Soundra érkezik az Elrow partisorozat, amely saját színpadot is kap. Emellett a Szigeten nagyon sikeres utcaszínházak ezúttal Zamárdiban is szórakoztatják majd a közönséget. A Soundra idén négy társulat is érkezik: a német Oakleaf Stelzenkunst nevű gólyalábasok, a francia Compagnie Planète Vapeur, amely Aquatica című produkciójával a víz alatti világot idézi meg, de jön a változatos fénytechnikát használó angol Spark!, és a riói hangulatot megidéző Bloco de Budapeste.

2017-ben is lesz Party Boat, amely tavaly futott ki először a Balaton vizére. Idén olyan sztárok zenéjére bulizhatnak a hajón a látogatók, mint Max Cooper, Jan Blomqvist, Eelke Kleijn, Sasha vagy az Art Department.