Űrhátizsák, hulladékszobrok és krumplimalac-terelés

Május 20-án és 21-én minden értelemben kizöldül a Múzeumkert: a Múzeumok Majálisát idén a környezettudatosság jegyében, Múzeumok a kertben - kertek és múzeumok mottóval rendezik meg. Több mint 120 múzeum készül változatos programokkal a hétvégére: a szakmai kerekasztal-beszélgetésektől egészen a papírból készült ruhákig, Farkas Bertalan űrhátizsákjától Kádár János üdülőjéig, a teherautóbelsőtől a fűszernövényekig, lóvasúti plakáttól a gyufásskatulyákból épült házig számtalan érdekesség várja a majálisozókat.

A Múzeumok Majálisát beharangozó sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Múzeumban azonnal ízelítőt is adott a programok hangulatából: a Panda Elektroakusztik x Ferth Tímea elektronikus világzenét és vizuális művészetet ötvöző fúzió mutatkozott be, akik a majális színpadának május 20-i programját zárják majd.

Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója elmondta, hogy a hagyományosan májusban megrendezett „tudásgyarapító piknik" idén is kapcsolódik az ICOM (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) Múzeumi Világnapjához, de annak tematikájától eltértek: miközben a világnap „A múzeumok és az elhallgatott történelem – Kimondható-e a kimondhatatlan?" kérdést helyezi a középpontba, a magyar múzeumi világ a majálison táj és emberiség kapcsolatát vizsgálja, Múzeumok a kertben – kertek és múzeumok szlogennel. A zöldterületek megóvásához, a környezettudatossághoz kötődő témaválasztás apropóját a Múzeumkert megújulása adta, de a főigazgató azt mondta: minden egyes résztvevő múzeum megtalálta ehhez a témához a maga kapcsolódási pontját.

Varga Benedek azt is hozzátette, hogy a Múzeumok Majálisának 2016-ban 40-50 ezer látogatója volt, de a magyar múzeumok látogatottsága ettől függetlenül is kiemelkedőnek számít: tavaly 9,6 millióan fordultak meg az intézményeikben.

Deme Péter, a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület ügyvezető elnöke a sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy Az év múzeuma és Az év kiállítása pályázat díjazottai - a sátoraljaújhelyi PIM Kazinczy Ferenc Múzeum illetve a Háromszázezer magas Cé – Simándy 100 című kiállítás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bajor Gizi Színészmúzeumában - szintén a Múzeumok Majálisán vehetik majd ünnepélyesen át a díjaikat a Múzeumkert színpadán. Deme Péter azt is hangsúlyozta: a tavaszindító program egyik különlegessége, hogy a múzeumi szakma dolgozói egymással és a közönséggel egyszerre találkozhatnak ilyenkor, ami ritka alkalomnak számít.

A 22. Múzeumok Majálisának programját a szervező, Szily Marianna ismertette. Mint mondta, idén több mint 120 múzeum mutatja be, milyen változatos és tarka az a tárgyi anyag, amelyet őriznek, és ez a hétvégi programjaikban is megnyilvánul. Egyes múzeumok – például a Bodrogközi Múzeumporta, a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, a Felpéci Tájház és az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum - most először szerepelnek a Majálison.

Miközben a Múzeumkertet benépesítik majd a különböző múzeumok sátrai, tematikus sétányok is kialakulnak: a Nemzeti Múzeum belső tereit a Műtárgysétány hálózza be, amelyre negyven intézmény küldte el a kincseit a permetezőtől az ősmaradványon át a színházi látványtervig, de a vállalkozó kedvű látogatók a Tudássétányon is tesztelhetik tudásukat a művészetek, az irodalom és a természeti ismeretek terén.

A Nemzeti Múzeum programjai minden korosztályt igyekeznek megszólítani: koncertek, kézműves vásár, gasztronómiai kóstoló várja az érdeklődőket, fellép többek között a Baltazár Színház, a Group'n'Swing, Bogárbálba invitálja a gyerekeket a Makám, koncertezik a Nemadomfel és a Lóci játszik.

Már a sajtótájékoztató látványvilágát is meghatározták a Jelky András Szakközépiskola diákjainak környezettudatosság és RE-design szellemében készített gyönyörű papírruhái, de a majálison a látogatók ezek mellett az újrafelhasználás fontosságának jegyében fémhulladékból készült szobrokat és újságpapírból készült kollázsképeket is láthatnak.

De az érdekességek sora ezzel nemhogy nem ér véget, hanem éppen csak elkezdődik: a majálisra érkezők felülhetnek veterán Pannonia motorra, láthatnak Csepel teherautót belülről, és készíthetnek saját űrhajót is – miközben Farkas Bertalan űrhátizsákját is közelről megvizsgálhatják. Ültethetnek fűszer- és gyógynövényeket, készíthetnek mini herbáriumot, Dobó István korát idéző fegyver- és öltözetbemutatón vehetnek részt, de felfedezhetik Kádár János üdülőjét is.

Kideríthetik, ki a csikász vagy pákász, kipróbálhatnak büntetés-végrehajtási eszközöket, a papírvessző-készítést, megtudhatják, hogyan működik a csigavonalas vízemelő, de akit a palócgatya madzagsodrás fortélyai jobban vonzanak, szintén megtalálja a számítását. Lesz Kincsem-totó, kukoricamorzsolás, fából készült óriásjátékok, és ki-ki elkészítheti a maga legyező alakú mobiltelefon-tartóját is. A gyerekek híradóssá avanzsálhatnak, lesz növénysimogató és állatbemutató baglyokkal, sőt, aki szeretné az ügyességét próbára tenni, a krumplimalac- tereléssel is megpróbálkozhat.

Szily Marianna kiemelte, hogy az MNM csatlakozott a Bringázz a Pesti Esttel! kampányhoz, így a kerékpárral érkezőket ajándék várja majd.