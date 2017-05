Mi így emlékezünk Chris Cornellre

Chris Cornell, a Soundgarden és az Audioslave énekesének halálhíre csütörtökön jelent meg. Sokáig abban reménykedtünk, hogy álhírről van szó, de kénytelenek voltunk mi is megírni. Most pedig már kénytelenek vagyunk válogatást összeállítani a szomorú hír miatt. Mi ezekre emlékezünk legszívesebben a munkásságából.

Kurt Cobain, Layne Staley, Scott Weiland és most Chris Cornell is meghalt a nagy grunge-generáció frontemberei közül, így Eddie Vedder egyedül képviseli a '80-as évek végén, '90-es évek elején indult zenei mozgalom alapítóit (frontemberként). Chris Cornellt a Soundgarden frontembereként ismertük meg, aztán örömmel fogadtuk az audioslave-es újítást is, ahogy nagyjából ugyanilyen érzelmekkel követtük szólókarrierjét, végül pedig a soundgardenes újra összeállást néhány évvel ezelőtt. Ez egyébként igaz az Audioslave-re is, hiszen idén fogtak össze ők is úrja. Összegyűjtöttünk 15 dalt, amelyek egyből beugranak nekünk, ha Chris Cornellről van szó. Mi így emlékezünk.

1. Soundgarden - Hands All Over (1989)

A Louder Than Life volt a Soungarden második stúdiólemeze, és ennek talán leghíresebb száma a Hands All Over. A szöveget Chris Cornell, a zenét pedig a gitáros, Kim Thayil írta.

2. Temple Of The Dog - Hunger Strike (1991)

A Temple Of The Dog egy klasszikus szupergroup volt. Az együttest Andrew Wood, a Mother Love Bone énekesének emlékezete hozta létre. Wood nagyon jóban volt Chris Cornellel, egy ideig együtt is laktak. Cornellt nagyon megrázta Wood halála, ezért találta ki, hogy emlékére ír egy dalt, amit a Mother Love Bone tagjaival játszik el. A dalból végül kettő lett, a közös emlékezésből pedig együttes, a Temple of the Dog.

3. Soundgarden - Birth Ritual (1992)

A Birth Ritual című dal az 1992-es Facérok című filmből lehet ismerős. A szám egy komplett koncertjelenettel is bekerült a filmbe. Éppen néhány nappal ezelőtt mondta a Pearl Jam gitárosa, Mike McCready a dalról, hogy „az egyik legjobb, amit valaha a világon írtak”.

4. Soundgarden - Outshined (1992)

A Badmotorfinger című album második dala. Egy interjúban a dalszöveg írásáról azt mondta, hogy nemigen merített saját életéből, az Outshined pedig éppen egy kivétel. A dal egyébként a Tiszta Románc című film egyik szórakoztató jelenetébe is bekerült, mikor az erős szerhasználó Brad Pitt-karakter megpróbálja elmagyarázni a keményfiúknak, hogy merre kell menniük.

5. Soundgarden - Room a Thousand Years Wide (1992)

Az egyik legkeményebb hangzású Soundgarden-dal. Sajnos hivatalos videoklip nem készült a számhoz, pedig jó lenne látni Cornellt erre tombolni. Persze hosszú hajjal, félmeztelenül, sötét rövidgatyában, bakancsban...

6. Soungarden - Spoonman (1994)

A Superunknown 1994-es, ez volt az együttes negyedik stúdióalbuma. Ezen a lemezen jelent meg a Black Hole Sun című szám is, amit elsősorban a videoklipje tett híressé. Akik nem foglalkoztak külön a Soundgarden munkásságával, leginkább ezzel a dallal és klippel azonosítják a zenekart. Már csak ezért is választottunk egy másik számot, amiből szintén készült klip, és szerintünk sokkal jobb is, mint a Black Hole Sun. Ez pedig a Spoonman. (Egyébként a Soundgarden két Grammy-díját ezért a két számért kapta.)

7. Soundgarden - Fell on Black Days (1994)

Szintén a Superunknown egyik dala, és szintén nagyon jó. A refrén előtti váltást még mindig jó hallgatni. Amúgy ezzel az albummal érték el legnagyobb sikerüket. Csak az első héten 310 ezret adtak el belőle. Nem csoda, hogy a Superunknown első helyig jutott a Billboard 200-on.

8. Soundgarden - 4th of July (1994)

Nem hagyhattuk ki az eddigieknél komorabb, porzós gitárhanggal eltelített 4th of July-t, szintén a Superunknown-ról.

9. Soundgarden - Pretty Noose (1996)

A Down on The Upside című album első dala volt a Pretty Noose. Mi erre emlékezünk legszívesebben róla.

10. Audioslave - Show Me How to Live (2003)

Az Audioslave 2001-ben indult, és 2002-ben adták ki az együttes nevét viselő debütalbumukat. A Show Me How to Live című dalhoz készített videoklip nagyon erős lett, de nem hiába, hiszen nagy túlzással újraforgatták az 1971-es Vanishing Point (Száguldás a semmibe) című filmet.

11. Audioslave - Like a Stone

A dal szintén a 2002-es Audioslave című albumon jelent meg. Egyértelműen ez a szám aratta a legnagyobb sikert Amerikában. A Billbordon több listát is vezetett, de ez volt az évtized ötödik legjobb alternatív dala, és az évtized nyolcadik legjobb mainstream rockszáma is.

12. Chris Cornell - You Know My Name (2006)

Chris Cornell dalait számos filmhez felhasználták, és többek között az a megtiszteltetés érte, hogy a 2006-os James Bond film, a Casino Royale főcímdalát is ő énekelhette. Az alkotók mindenképpen egy férfi előadót szerettek volna, és a különleges hangú Cornellt választották. A You Know My Name-et Cornell a film zeneszerzőjével, David Arnolddal közösen írta. 2012-ben egyébként Golden Globe-díjat is nyert egy filmes betétdallal, a Géppisztolyos prédikátor-ban szereplő a The Keeper-rel.

13. Chris Cornell - Part of Me (2008)

A számot leginkább videoklipje miatt válogattuk be, no meg azért, mert a zenei stílus is kissé kilóg a sorból. A dalt Chris Cornell Timbalanddel együtt írta. A klipben egyébként cameózik Timbaland, de ott van Vlagyimir Klicsko és a Wu-Tang Clanból Method Man is.

14. Chris Cornell - Nearly Forgot My Broken Heart (2015)

Chris Cornell utolsó, 2015-ös szólóalbumának első kislemezeként jelent meg a Nearly Forgot My Broken Heart, amellyel Cornell sok év után újra felkerült a Billboard rock és alternatív toplistáira. A folkos hangzású, akusztikus számhoz egy különleges videóklip is készült, amelyben Cornell és a különböző karakterszerepekből ismert színész, Eric Roberts két foglyot alakít a vadnyugaton. Akasztás vár rájuk, Cornell azonban megmenekül, egy nő közreműködésével.

15. Soungarden - Rusty Cage (1992)

Ez a dal amolyan ráadás. A Rusty Cage a Badmotorfinger kezdőszáma, és azért válogattuk be, mert többek között Johnny Cash is feldolgozta. De ugyanígy elővette az Ektomorf is a számot. Mi most az eredetit és a Cash-féle verziót közöljük.

Johnny Cash így írta át: