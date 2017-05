Hihetetlenül tehetséges, hihetetlenül fiatal

Ezeket a jelzőket a Led Zeppelin gitárosa, Jimmy Page írta a Twitteren Chris Cornell csütörtöki halálára reagálva, hozzátéve, hogy nagyon fogják hiányolni a Soundgarden és az Audioslave frontemberét. Rajta kívül számos zenésztársa emlékezett a világ egyik legjobb rockénekesének tartott Chris Cornellre.

Tom Morello, akivel együtt zenéltek az Audioslave-ben hosszan búcsúzott Cornelltől. "Köszönet a barátságodért, a humorodért, az intellektusodért, és az egyedi, páratlan tehetségedért. Nagy megtiszteltetés volt ismerni téged barátként és zenésztársként" - írta többek között Morello az Instagramra feltöltött közös képükhöz.

William DuVall, az Alice In Chainst újra életre keltő énekes azt írta a Twitterre: „egyszerűen nem hiszem el, amit olvasok.”

Courtney Love, akinek férje, Kurt Cobain Cornellhez hasonlóan a seattle-i rockszcéna tagja volt, szintén egy képpel köszönt el a zenésztől.

Goodbye darling boy . Please say hi to all my loved ones . I cried for you today . Rip . Courtney Love Cobain (@courtneylove) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 18., 09:37 PDT

A Guns N' Roses gitárosa, Slash azt írta, hogy sokkolta és elszomorította a hír.

Shocked & saddened by the news of Chris Cornell's passing. RIP. Slash (@slash) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 18., 07:06 PDT

Billy Idol úgy reagált, hogy egy újabb csapás a „nagyszerű énekes és művész" halála.

Chester Bennington, a Linkin Park énekese hosszú és szívhezszóló levéllel búcsúzott: „a Beatleszel álmodtam éjjel. Úgy keltem, hogy a Rocky Raccoon ment a fejemben, és akkor megláttam a feleségem nyugtalan arcát. Azt mondta, meghalt egy barátom. Ahogy kavarogtak rólad a gondolataim, könnybe lábadt a szemem. Azóta is sírok szomorúan, és közben hállás is vagyok, hogy annyi különleges élményem lehetett veled és a családoddal. El sem tudod képzelni, hogy milyen sok módon inspiráltál. Nagyon tiszta és teljesen egyedülálló tehetséged volt. A hangodba egyszerre volt belegyúrva élvezet és fájdalom, düh és megbocsátás, szeretet és szívfájdalom. Szerintem pont az, ami emberré tesz minket. Ezt is segítettél megértenem. Most néztem meg egy videót, amin a Beatles A Day In The Life-ját énekled, és beugrott az álmom. Szeretném azt hinni, hogy sikerült a magad módján elbúcsúznod. Egyszerűen nem tudom elképzelni a világot nélküled. Imádkozom, hogy megtaláld a békét egy következő életben...”

A Creed és az Alter Bridge tagja, Mark Tremonti azt írta, hogy szövegíróként Chris Cornell volt rá a legnagyobb hatással.

Néhány napja láttam játszani. Teljesen le vagyok sújtva" – írta még.

A Soundgarden kortársának tekinthető banda, a Jane's Addiction alapító tagja, Dave Navarro azt írta, hogy Cornell halála szomorú veszteség, és gondolatban a családjával lesz.

Az Aerosmith énekese, Steven Tyler azt írta az Instagramra töltött közös fotójuk alá, hogy „ma este felkerült egy új csillag a mennyekbe, ami örökké ragyogni fog a te álmaid emlékéből táplálkozva... Te voltál a hab a tortán minden bandában, ahol játszottál... Nagyon jó barát voltál, Chris... A világ nagyon mélyen, szomorúan és szeretve fog hiányolni...”

Joe Perry, az Aerosmith gitárosa egy közös képpel emlékezett Chris Cornellre, és hatalmas tehetségnek nevezte.

Gavin Rossdale, a Bush frontembere azt írta: „annyira szomorú vagyok, hogy Chris Cornell elment. Teljes sokk. Óriáisi ember, óriási együttes, óriási veszteség. Szeretetemet küldöm a szeretteinek.

Michelle Branch arra emlékezett vissza, hogy 10 éves kislányént gyakran beosont a bátyja szobájába, hogy a Soundgarden számát, a Black Hole Sun-t hallgassa.

Elton John pedig azt írta róla, hogy hatalmas zenész, szövegíró és a legkedvesebb ember.

Cornell 52 éves volt, és halála mindenkit váratlanul ért, mert úgy tűnt, hogy ereje és alkotói kedve teljében van. Nemrég több hír is megjelent arról, hogy új anyagokon dolgozik, és folyamatosan koncertezett.

Szerda este, nem sokkal a halála előtt a Soundgardennel lépett fel Detroitban, amelyről több felvétel is készült. A beszámolók szerint nagyon jó formában volt a koncerten, és többször is elmondta, hogy örül, hogy újra Detroitban lehet. Erről egy képet is posztolt a Twitterre, ez lett az utolsó üzenete a közösségi médiában.

Holttestére holteszobájában találtak rá, az orvosszakértői vizsgálat szerint felalaksztotta magát.