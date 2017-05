Chris Cornell felakasztotta magát

Az orvosszakértő megállapította, hogy öngyilkos lett a Soundgarden és az Audioslave 52 éves énekese.

Délután még csak annyit közölt a detroiti rendőrség, hogy a jelek arra utalnak, hogy Chris Cornell öngyilkos lett. Az orvosszakértői vizsgálat megerősítette ezt a feltételezést; kiderült, hogy az énekes felakasztotta magát. A boncolás részletes eredményeire még várni kell.

Chris Cornell szerda este, órákkal a halála előtt még a Soundgardennel koncertezett a detroiti Fox Theatre-ben.

Holttestére hotelszobájának fürdőjében talált rá az egyik ismerőse, aki állítólag Cornell feleségének kérésére nézett be az énekeshez.

Chris Cornell halálhírét csütörtök délelőtt képviselője, Brian Bumbery közölte az AP hírügynökséggel. Úgy fogalmazott, hogy Cornell családját sokkolta az énekes hirtelen és váratlan halála.

Az öngyilkossági hír kapcsán az utolsó detroiti koncert is más megvilágításba került. A 19 dalból álltó setlist utolsó száma a Badmotorfinger albumon szereplő Slaves & Bulldozers volt, amelybe a zenekar beleszőtte a Led Zeppelin In My Time of Dying című dalának részletét, amely szövegében egyébként kapcsolódik a dalhoz. Azt, hogy ezekkel a halálhoz kapcsolódó számokkal zárták a koncertet, sokan üzenetként értelmezik azóta. Az Ultimate Classic Rock szerint viszont az máskor is előfordult, hogy összekapcsolták a két dalt.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!