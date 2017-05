Zseniális fiatalokkal lépnek fel a Nemzeti Filharmonikusok

Szergej Hacsatrjan még csak harminckét éves, de már elképesztő sikerek fűződnek a nevéhez. A legrangosabb nemzetközi versenyeken végzett az élen, négy különböző helyszínen: Helsinkiben megnyerte a Sibelius Versenyt, Brüsszelben az Erzsébet Királyné Versenyt, míg az indianapolisi versenyen, valamint a bécsi Fritz Kreisler Versenyen második lett. A Müpában ezúttal Brahms a közönség és az előadók számára is örömünnepet jelentő, örökzöld hegedűversenyét szólaltatja meg.

Brahms egyetlen hegedűversenyét Joachim József, a 19. század egyik legnagyobb hegedűművésze számára komponálta. A két muzsikus 1853-ban, Hannoverben találkozott először: az éppen csak húszéves Brahms még teljesen ismeretlen zeneszerző volt, a nála mindössze két évvel idősebb, csodagyerekként indult Joachim viszont már ekkor nagy hírnévnek örvendő művész. (Brahmsot egyébként egy másik magyar hegedűs, Reményi Ede ismertette össze Joachimmal. A zeneszerző Reményi zongorakísérőjeként, egy turné keretében érkezett a német városba.) Brahms és Joachim között életre szóló barátság szövődött. A hegedűművész (aki egyébként karmester és zeneszerző is volt) nem igazán illett a 19. századi hegedűvirtuózok sorába: bár briliáns technikával rendelkezett, de a csillogó bravúr-repertoár helyett inkább a klasszikus művekhez és a kamarazenéhez vonzódott. Ő volt az, aki a 19. század számára felfedezte Bach hegedűszonátáit és partitáit, de Beethoven már-már elfeledett Hegedűversenyének megismertetésében és megszerettetésében is kulcsszerepet játszott. Brahms Hegedűversenye 1878 nyarán – kora őszén, a Wörthi-tó melletti Pörschachban keletkezett, ősbemutatójára 1879 Újév napján került sor Lipcsében, a szerző vezényletével, Joachim szólójával. A versenyművet az egy évvel korábban, szintén a gyönyörű fekvésű karintiai nyaralóhelyen komponált, szintén D-dúr 2. szimfónia párdarabjaként szokták emlegetni, többek között mindkét mű derűs, lírai alapkaraktere miatt.

Az est másik szólistája, Pasztircsák Polina szintén jelentős megmérettetéseken adott számot a világnak különleges tehetségéről, rátermettségéről és kristálytiszta hangjáról: 2009-ben a Genfi Zenei Versenyen nyert első díjat, közönségdíjat és három további különdíjat, három évvel később pedig az ARD Zenei Versenyen kapott különdíjat.

Ravel és a mesés Kelet

Maurice Ravelt kisgyerekkora óta ellenállhatatlan erővel vonzotta a keleti mesék világa. Az este folyamán elhangzó dalciklussal Ravel egyébként korántsem írta ki magából a Kelet témáját: számos barátjának emlékezete szerint a harmincas években, nem sokkal halála előtt is egy az Ezeregyéjszakából merítő, arab témájú meseopera írásának gondolata foglalkoztatta. Alkotóként először az 1890-es évek végén tett kísérletet arra, hogy ezt a vonzalmát zenében is megfogalmazza, de az Antoine Galland 1704-ben megjelent Ezeregyéjszaka-fordítása nyomán megkezdett Shéhérazade című opera (amelyre, a zeneszerző saját szavai szerint, "nagy hatást gyakorolt az orosz zene") végül befejezetlen maradt. Csupán a nyitány hangzott el nyilvánosan (1899 májusában), a hűvös fogadtatás azonban jó időre elvette a zeneszerző kedvét a folytatástól. Évekkel később már maga is úgy vélte, hogy "a nyitány szegényes, és annyira telve van az egészhangú skálarendszerrel, hogy egész életemre elegem lett belőle". A következő kísérlet, egy közeli jóbarát, Tristan Klingsor verseinek megzenésítése viszont már eljutott a befejezésig. A három dalból álló Seherezádé-ciklus 1903-ban született, s az azt megelőző F-dúr vonósnégyes viszonylagos szigorúsága után ("konstruktív zenei felépítésre törekedtem" – mondta arról Ravel) szinte lírai kompenzációnak is mondhatnánk az életműben.