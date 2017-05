Plácido Domingót ünnepli Bécs

Több hónapja óriási izgalommal készülnek az osztrák fővárosban Plácido Domingo péntek esti gálakoncertjére a bécsi Staatsoperban. Az egyik legnagyobb tenor a magyar közönségnek is tartogat különleges meglepetéseket.

A világszár jubileumot ünnepel idén Bécsben: éppen ötven évvel ezelőtt mutatkozott be a bécsi operaházban, ahol azóta évente több tucat alkalommal fellép. Mai, május 19-i gálakoncertjét kivetítőn keresztül is több ezren fogják követni, és számos illusztris személyiség készülődik a maestro fogadására.

Plácido Domingo, napjaink egyik legjelentősebb és legismertebb operaénekese számos rekordot megdöntött az elmúlt évtizedekben: Carusót is túlszárnyalva több mint 20 alkalommal nyitotta meg a Metropolitan Opera évadját, 12 Grammy-díjat mondhat magáénak, több mint 150 szerepet énekelt el, emellett pedig ő az Europa Nostra nevű szervezet elnöke és a Los Angeles Opera vezérigazgatója is. Nemcsak előadóként jegyzik a világelsők között, hanem az egyik legbefolyásosabb, humanitárius tevékenységéről is közismert személyiségként tartják számon.

Plácido Domingo Magyarországgal is többévtizedes jó kapcsolatot ápol, számos nagy sikerű fellépés köti az országhoz. Két alkalommal is láthatta őt a magyar közönség operaszerepben, illetve az elmúlt években Budapesten és Pécs városában is óriási sikerrel adott teljes stadionokat megtöltő koncerteket. Pécs az Európa Kulturális Fővárosa programok részeként mutatta be 2009-ben a Plácido Domingo's Operalia nevű operaversenyt, amelynek rendezési jogáért a legismertebb nagyvárosok versengenek. 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává fogadta a művészt.

Az elmúlt hetek egyik világszenzációja pedig az, hogy létrejött az „opera királyaként" emlegetett Domingo nevével fémjelzett első nemzetközi fesztivál, a Pécs – Plácido Domingo Classics, ami nemcsak Baranya megye székhelyének, de egész Magyarországnak különleges lehetőség.

A június 22. és 25. között zajló fesztivál csúcspontja Verdi Traviatá-jának bemutatója, amelyben maga a világsztár lép színpadra Giorgio Germont szerepében. Plácido Domingo ezzel harminc év után lesz ismét látható operaszerepben Magyarországon. A hírt Plácido Domingo sajtótájékoztatón, egy videóüzenetben jelentette be.

Az opera címszerepét napjaink egyik igazi operacsillaga, Marina Rebeka fogja alakítani, aki első alkalommal lép fel Magyarországon. A szoprán díva a Traviata főszerepében, Violetta Valéryként lett világhírű, és azóta többek között a Metropolitan Opera, a bécsi Staatsoper, a londoni Királyi Opera valamint a Párizsi Nemzeti Opera színpadain arat fergeteges sikereket. Plácido Domingóval gyakran szerepelnek együtt a világ különböző pontjain megrendezett Traviata-produkciókban, amelyekre általában rekordidő alatt fogynak el a jegyek. Az opera tenor főszerepét Pécsett a Los Angeles Opera ünnepelt tenoristája, Joshua Guerrero énekli. Az előadás látványtervezője Csík György, koreográfusa Vincze Balázs, rendezője pedig Nagy Viktor.

A Pécs - Plácido Domingo Classics június 22-én egy nagyszabású koncerttel kezdődik a pécsi Szent István téren: A Metropolitan Opera Sztárjai című programon az új nemzedék világszerte keresett operaművészei, Angel Blue, Yunpeng Wang és Soloman Howard lépnek színpadra.

Felismerve annak különleges jelentőségét, hogy egy Plácido Domingo nevével és közreműködésével megrendezett nemzetközi fesztivál valósulhat meg Magyarországon évről évre, az elmúlt hetekben számos közéleti személyiség vállalta a védnökséget: így Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Navracsics Tibor EU-biztos, Jenei Zoltán, a PTE kancellárja, Bódis József, a PTE rektora, José Ángel Lopez Jorrin és Győri Enikő nagykövetek, valamint Kumin Ferenc főkonzul. A Pécs - Plácido Domingo Classics alapításának fővédnöke Gulyás Gergely parlamenti alelnök, mentora pedig Nicholas Marko.

A kulturális programok mellett a szervezők villányi bortúrát és balatoni fürdőzést is kínálnak az operafesztivál látogatóinak. A fesztivál programjaira május 5-től lehet jegyet vásárolni a Jegymester hálózatában.