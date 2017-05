A Linkin Park meghatóan búcsúzott Chris Cornelltől

Az idén Magyarországon is fellépő Linkin Park szoros kapcsolatot ápolt a két napja meghalt ikonikus zenésszel. Új stúdióalbumuk névadó dalát Chris Cornellnek dedikálták az Egyesült Államok egyik legnézettebb showműsorában. Chester Benningtont és a zenekar többi tagját is megviselte az érzelemdús előadás.

A zene világa gyászolja a Soundgarden és az Audioslave 52 évesen meghalt énekesét, Chris Cornellt. Az ikonikus zenész az orvosszakértő szerint öngyilkos lett, felakasztotta magát. A vizsgálat eredményével nem ért egyet Cornell családja.

Szerencsétlen egybeesés, hogy az énekes halálával azonos napon jelent meg a Linkin Park legújabb stúdióalbuma, mely a One More Light című nevet kapta.

Az idén először Magyarországon is fellépő rockbanda jó viszonyt ápolt Chris Cornellel, többször turnéztak együtt. Volt, hogy Cornell ugrott be egy szám erejéig a Linkin Park koncertre, de előfordult, hogy Chester Bennington szállt be a Hunger Strike című számba.

A Linkin Park az új album megjelenését Jimmy Kimmel showműsorában is szerette volna népszerűsíteni, de a tragédia miatt a tervezett Heavy című szám helyett az album címadó dalát énekelte el a kaliforniai banda.

A Chris Cornell emlékének dedikált One More Light című szám rendkívül szomorúra és meghatóra sikerült, a Linkin Park együttesének több tagja is könnyeivel küszködött.

Az énekes Bennington hangja az előadás végén elcsuklott, és láthatóan megviselte a melódia eléneklése.

A Linkin Park stúdióalbuma május 18-től elérhető Magyarországon, a teljes albumot meg lehet hallgatni a zenekar hivatalos Youtube-csatornáján is. A rockbanda a 25. VOLT Fesztivál 0. napján, június 27-én fog fellépni Sopronban.