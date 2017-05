Látomásszerű zenei élményt idézünk elő

Idén is rendez ZEnergia koncertet az MVM a Szent István-bazilikánál. Szabadtéren hallgathatja a közönség a Liszt- és Junior Prima-díjas Balázs János zongorajátékát, amelyhez ráadásul látványos fényfestés is társul. A május 21-i koncert részleteivel kapcsolatban dr. Bentzik Réka, az MVM kommunikációs vezetője válaszolt a kérdéseinkre.

Milyen eszközökkel sikerülhet azt elérni, hogy a ZEnergia koncertek áthidalják a klasszikus zene hagyományai és a modern kor elvárásai közti esetleges különbséget? Milyen többletenergiákat mozgósítanak ennek érdekében?

A ZEnergia szabadtéri komolyzenei koncertet Budapest szívében rendezzük meg 2017. május 21-én 20.30-kor. A koncerten Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész játssza el a víz tematikában összegyűjtött klasszikus zeneműveket. Balázs Jánost nem kell bemutatnom. Korunk egyik legtehetségesebb zongoristája, aki nemzetközi szinten az élvonalba tartozik. Balázs János híres impresszív, magával ragadó előadásmódjáról. Ez már önmagában biztosíték a többletenergiára.

A koncert egyediségét emellett még az adja, hogy a zongorajáték alatt a Bazilika impozáns épületét fényfestéssel keltjük életre. Ez a modern technológiai megoldás teszi lehetővé, hogy a rendezvényre látogató közönség páratlan előadás résztvevőjévé váljon.

Balázs Jánossal milyen hosszú múltra tekint vissza az együttműködésük? Hogyan kapcsolódott össze az ő zenei pályája és az MVM tevékenysége?

Az MVM régóta elkötelezett támogatója a magyar és nemzetközi zeneművészetnek. Az MVM Koncertek keretében közel 20 éve hozzuk el a világ legkiemelkedőbb komolyzenei előadóit Magyarországra, a Junior Prima-díj társalapítójaként pedig a fiatal zeneművészek karrierjének előmozdításához járulunk hozzá. Balázs János 2011-ben kapta meg a Junior Prima-díjat. Azóta még inkább figyelemmel követi a komolyzenét kedvelők tábora. Balázs Jánossal a ZEnergia mellett az MVM Koncertek során is együttműködünk.

Milyen speciális szempontokat kell figyelembe venni egy szabadtéri könnyűzenei koncert szervezésekor?

A ZEnergia koncepciója az, hogy szabadtéren rendezünk nagy tömeg számára komolyzenei koncertet. A szabadtér egészen más zenei élményt nyújt a hallgatóságnak, és úgy véljük, a fiatalok számára is testhezállóbb, mint egy hangversenyterem. Olyan helyszínt kerestünk, amely önmagában is vonzó, sokan megfordulnak ott, így minél több ember számára esélyt adva a koncerten való részvételre.

Budapest egyik legimpozánsabb terét, a Szent István teret találtuk meg a ZEnergia helyszíneként tavaly, melyet idén is meg akartunk tartani. Az elmúlt évben már jól megismertük a területet, adottságai kiválóak egy szabadtéri rendezvényhez. Mivel szabadtéren rendezzük meg a ZEnergiát, ezért a tér hangosítása különösen fontos. Emellett a vizuális hatások érvényesülésénél is körültekintően kell mindent elhelyeznünk, beállítanunk. A szabadtéri jellegből adódóan az időjárást is folyamatosan nyomon követjük. Közvetlen kapcsolatban vagyunk az Országos Katasztrófavédelemmel, ahonnan három óránként kapjuk az időjárás-előrejelzést.

A sajtóanyagban a következő szerepel: "a hangjegyek varázsa életre kelti a Szent István Bazilika homlokzatát". El szabad árulni, hogy ez pontosan mire vonatkozik?

Minden zenemű, minden dallam valamilyen érzést kelt bennünk. A hangok képeket festenek le. Képzeljük el, ahogy Liszt Ferenc A Villa d'este szökőkútjai művét hallgatjuk, és szemünk előtt jelennek meg a szökőkutak, melyekből szaporán bújnak elő a vízcseppek és telítik meg a kutat, miközben minden egyes cseppre fodrozódni kezd a víz. Ezt a látomásszerű zenei élményt idézzük elő a Szent István Bazilika épületét beterítő fényfestéssel. Balázs János által megszólaltatott klasszikus zeneművek dallamával összhangban jelennek meg a képek. A grafikai elemek a zenedarabok ritmusára tűnnek elő, majd el.

A koncert bevételéből a UNICEF-et támogatják. Melyek a közös pontok az MVM és a UNICEF célkitűzései között?

A tavalyi évben már támogattuk az UNICEF-et, a sikeres együttműködés és a gyermekeket segítő szervezet áldásos munkája miatt úgy gondoltuk, több figyelmet fordítunk a közös, értékteremtő munkára. Több mint 2 millió forint bevételt várunk az eseménytől. A jegyeladásból befolyt összeget az UNICEF magyarországi képviselete fogja megkapni, így aki jegyet vált az előadásra, az segíti a hátrányos helyzetben élő gyermekeket, illetve a gyermekjogok ügyének felkarolását.

Miért tartja fontosnak az MVM, hogy ebben a formában tegyen felajánlást, és egy komolyzenei koncerttel kapcsolódjon össze a jótékonysági tevékenysége?

Az MVM Csoport meghatározó gazdasági szerepe mellett társadalmilag is fontos szereplőként kíván megjelenni. A hátrányos helyzetűek segítése mellett az MVM komolyan veszi a kiemelkedő tehetségek és teljesítmények támogatását mind a tudomány, a kultúra, a sport és a zene területén. Az efféle gondviselésre való törekvés hívta életre a ZEnergia rendezvény jótékony célú megvalósítását.

Milyen egyéb jótékonysági kezdeményezésekben vesz részt az MVM?

Az MVM társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek megőrzéséhez. Komolyan veszi a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot, ahogy az korábban említésre került, figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. CSR tevékenységünkben kiemelt jelentőséget kapnak a jótékonysági programok. Rendezvényeink kedvezményezettje volt már például az Ökumenikus Segélyszervezet és a Református Szeretetszolgálat is.

Milyen visszajelzések érkeztek a tavalyi ZEnergia koncert után?

Egyértelmű visszajelzés volt, hogy tízezren jöttek el a koncertre, az ülőhelyek pedig néhány nap alatt elkeltek. Balázs János népszerűsége a fiatalok körében nőtt, közösségi oldalának követői száma tovább emelkedett. A nagy érdeklődés eredményeként pedig a Zeneakadémia fiatal tehetségeit egy komoly összeggel támogathattuk. YouTube-on, egyéb közösségi fórumokon számos, közönség által feltöltött kép, videó, poszt bizonyítja a résztvevők elégedettségét. Külön öröm volt számunkra a szakma pozitív visszhangja is.

Hogyan építették be az idei előkészületekbe a tapasztalatokat?

Javítottuk a térelrendezést, közel 500 fővel több néző tud idén leülni, illetve tovább toltuk a vetítési határokat, hogy immáron az egész Bazilika homlokzatán megjelenjen az animáció, emellett gyorsítottunk a nézők beengedésén is.

Már készülnek akár egy jövő évi, hasonló koncertre is?

Régóta támogatja az MVM a komolyzenei tevékenységet, így a jövőre vonatkozóan is vannak terveink. Természetesen bízunk az idei koncert sikerében, mely lendületet adhat a jövő évi előkészületekhez.

A ZEnergia mellett az "MVM koncertek" is fogalomnak számít. Ezzel a sorozattal hogyan találkozhat a közeljövőben a hallgatóság?

Igen, 20 éves múltra tekint vissza az MVM Koncertek. Évről évre hazai és nemzetközi sztárokat hívunk meg koncertezni, ezt a hagyományt 2017-ben is folytatjuk. Októbertől kezdődően olyan neves előadók koncertjeit hallgathatják meg a komolyzene kedvelői, mint például Evgeni Koroliov, Rost Andrea, Ránki Dezső, Arcadi Volodos vagy Grigory Sokolov. A koncertekről, valamint a jegy- és bérletvásárlásról az azongora.hu oldalon informálódhatnak az érdeklődők.