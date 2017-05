Június 17-én újra nyit a PLÁZS, ahol idén a Halott Pénz, a Wellhello és Punnany Massif is fellép.

Egyedülálló, fehérhomokos strandjával, és változatos napközbeni és esti programjaival vált a balatoni nyár fontos helyszínévé a tavaly megújult PLÁZS. Az első évben több mint 150 ezer vendéget vonzott Siófokra a szezon alatt.

Idén Halott Pénzzel nyit a PLÁZS, amely idéna a MOL Nagyon Balaton fontos helyszíne lesz. A nyitónapon lép majd fel a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató győztese is. Utánuk többek között érkezik Siófokra a Wellhello, a Punnany Massif, Majkáék, Dallos Bogi és a TNT, Zoltán Erika, és lesz Balatoni Retro Láz a Total Dance prezentálásában az augusztus 26-ig nyitva tartó PLÁZS-ra.

Július 22-én pedig Siófokra költözik Ibiza: jön a ONEDAY Electronic Fest, az első 24 órás Day and Night Party, ami reggel 10-kor indul a fehérhomokos egyedi partihelyszínen és az éjszaka a siófoki Palace-ban folytatódik másnap reggel 10-ig. A elektrobuli főszereplője Luciano, a világ egyik legmenőbb tech-house Dj-je, a szcéna többszörös díjazottja, Ibiza rezidense. A hagyományteremtő szándékkal induló elektronikus fesztiválon ott lesz még számos hazai projekt, a Badgirls, Debut, a Cinema Hall, a Cinematine, az I Love Deep, a We are cre8tion és a szervezők a későbbiekben még egy szupersztárt is ígérnek Luciano mellé.

Napközben az aktív pihenésre is rengeteg lehetőség lesz a parton, a Vizes VB alatt pedig kivetítőn lehet követni a versenyeket.