A bulizás után jöhet az opera

Összeállt a Virtuózok 2017-es döntőjének mezőnye. A Nagyok korcsoportjából a tubás Lukács Gergely, és két énekes, Kristóf Réka és Beeri Benjamin jutott tovább.

Kifejezetten erős volt idén az énekesek mezőnye is, hiszen a Nagyok korcsoportjában a kilenc elődöntős között négyen is voltak. Három hölgy mellett Beeri Benjamin jutott tovább a válogatóból, és pénteken kiderült, hogy a döntőben is találkozhatunk a 25 éves debreceni fiatalemberrel, akinek már most elég kalandos a pályafutása.

Először trombitálni tanult, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre viszont már énekesként felvételizett. Teljes erőbedobással koncentrál énekesi karrierjére, és nagyon készül a május 26-i döntőre, ami sokat jelent neki.

Volt azonban egy időszak, amikor a szórakozás került előtérbe nála a tanulás helyett. A Nagyok válogatóján úgy fogalmazott, hogy elég bohém életet élt, mert hiába folytatott komolyzenei tanulmányokat, nem fektetett bele túl sok energiát, fontosabb volt számára, hogy esténként fellépjen a jazzt játszó zenekarával.

Bevallotta, hogy nem járt be rendszeresen az órákra, vagy, ha be is ment, akkor is felkészületlenül. Ezért az énektanára tanácsára egy évig szüneteltette egyetemi tanulmányait, és ennek hatására megváltozott a hozzáállása.

Miklósa Erikának egyből megtetszett Benjamin lírai tenor hangja, illetve az előadásmódja is. A zsűri szerint kincs van a torkában, és minden esélye megvan, hogy berobbanjon az opera világába. Felkészítő tanára, Kiss B. Attila szerint Benjamin nagyon muzikális is, és a fúvós előélete is segíti az éneklésben.

Benjamin a Nagyok elődöntőjében a kedvesének énekelte Bizet-től Smith szerenádját A szép perthi lány-ból, a zsűrit pedig megint lenyűgözte előadása és hangja. A zenetörténész Batta András úgy fogalmazott, hogy történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, mert Benjaminnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy megfelelő képzéssel a legnagyobbak közé kerüljön.

A Nagyok közül tehát Lukács Gergely, Kristóf Réka és Beeri Benjamin jutott a döntőbe, ahol rajtuk kívül ott lesz még a Kicsik közül Abouzahra Amira (hegedű), Remenyik Balázs (zongora), Simic Aleksander (cselló), a Tinik közül pedig Nyilas Gyöngyvér (marimba), Nagy Zoltán Ferenc (klarinét) és Kis Radu (hegedű).