Sírva búcsúzott a magyar bohóc az amerikai közönségtől

Hétvégén végleg bezárja kapuit a legendás amerikai Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, amelyet 146 évvel ezelőtt alapítottak, és a Föld legnagyobb show-jaként hirdettek. A társulat utolsó napjairól különleges fotósorozat is készült. A cirkusz tulajdonosa, a Feld Entertainment a folyamatosan csökkenő nézőszámokra és az egyre magasabb működési költségekre hivatkozva év elején jelentette be az intézmény bezárását.