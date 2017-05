Idén is Klassz a pARTon

Harmadik alkalommal visz komolyzenei koncerteket balatoni és Duna-parti településekre, valamint Esztergomba és Budapestre július 15. és augusztus 6. között a Klassz a pARTon fesztivál, amelynek producere É. Szabó Márta, a Cimbora Alapítvány elnöke, házigazdája pedig Érdi Tamás zongoraművész.

A nyáresti komolyzenei koncerteknek idén Balatonalmádi, Vörösberény, Balatonfüred, Csopak, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Keszthely, Paloznak, Szigliget, Budapest és Esztergom ad otthont.

A fesztivált a Cimbora Alapítvány rendezi, amelynek elnöke, É. Szabó Márta, a rendezvény producere fiával, Érdi Tamás zongoraművésszel, a koncertsorozat arcával együtt beszélt tavaly az Origónak a Klassz a pARTon előzményeiről, megszületéséről és első két évéről.

A fesztivált immár harmadik éve azzal a szándékkal szervezik, hogy hagyományt teremtsenek, és igényes, klasszikus zenei programokkal bővítsék a nyári kulturális kínálatot. Világhírű művészek mellett tehetséges fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak, illetve az ingyenes programsorozat révén a kistelepülések lakói is részesei lehetnek színvonalas zenei élményeknek, akárcsak azok, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy koncertekre járjanak Budapestre. A Cimbora rendezvények pedig a legkisebbeket is igyekeznek megszólítani izgalmas programokkal.

É. Szabó Márta idén azt hangsúlyozta, hogy a 2017-es műsort Kodály Zoltán szellemében válogatták, és emellett a fesztiválon a tavaly elhunyt Kocsis Zoltánra is emlékeznek.

Tavaly a fesztivál programjában zömmel kamarazenekarok szerepeltek: ebben az évben több nagyzenekari koncerttel is bővül a programsorozat, illetve operaáriákkal, fúvósokkal és gyerekeknek szóló programokkal is várják a közönséget.

Az eseményen fellép mások mellett az Óbudai Danubia Zenekar, az Anima Musicae Kamarazenekar, az Eckhardt Quartet, a Keller Kvartett, Érdi Tamás, Ránki Fülöp és Kocsis Krisztián, Lajkó Félix, Szabadi Vilmos, Vigh Andrea, az NFZ Grazioso Kamarazenekara, Balázs János, Csordás Klára, Hildegarde Fesneau, Hutás Gergely, Matuz Gergely, Oláh Vilmos, Onczay Zoltán, Szűcs Máté, Vékes Erzsébet és Zsoldos Bálint.

A koncerteket Medveczky Ádám, Hamar Zsolt, Farkas Róbert és Ajtony Csaba dirigálják.

Az operakedvelőket Kertesi Ingrid és Gulyás Dénes tanítványai a Varázsfuvola legszebb áriáival várják, nem is akárhogyan: egyenesen a Balaton vizéből bukkannak majd elő, bizonyítva a fesztivál elnevezésében rejlő állítást - hogy igenis KLASSZ a pARTon! Vendégük az Éj királynőjének szerepében Mondok Yvette lesz.

Hábetler András Faremido Operatársulata Don Giovanni hódításainak titkait keresi, többek között Boncsér Gergely, Fodor Beatrix, Keszei Bori, Köteles Géza és Mester Viktória segítségével. Várhelyi Éva operaénekes és a Quartett Escualo Piazzola világába kalauzol, a Haydn Baryton Trio az Esterházy-hercegek udvarát idézi meg.

A fúvósokat az Ewald Rézfúvós Együttes, a Corridor Quartet, a Budapest Saxofon Quartet képviseli, a balatonfüredi zárókoncerten pedig a Balatonsax mesterkurzus résztvevői lépnek színpadra.

A fesztiválon idén is fellépnek a MOL Tehetségtámogató Program nyertesei, Megyimórecz Ildikó, Molnár Anna, Nemes Réka, Radnóti Róza, Wendler Enikő és Kovács Gergely.

A gyerekeket Lukácsházi Győző és a Görög Sisters, a Cimbora Együttes és a Cimbora Alapítvány szórakoztatja Háry János játékterével és különböző meglepetésekkel.

A koncertsorozat támogatója a Miniszterelnökség, az NKA, Balatonfüred, Keszthely, illetve Balatonalmádi Város Önkormányzata és a MOL Új Európa Alapítványa.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Miniszterelnökség idén 50 millió forinttal támogatja a fesztivált, „mert az ingyenes programsorozat kiváló családi időtöltést kínál, mindenkinek lehetőséget biztosít a komolyzene hallgatására - ezáltal közcélt is megvalósít -, a fiatal tehetségek pedig fellépési lehetőséget kapnak." Hozzáfűzte továbbá, hogy a rendezvény a zenehallgatáson túl a muzsikáláshoz is kedvet adhat, valamint a nyári időszakban az idegenforgalmi centrumokban magas szintű kulturális szórakozást nyújt.