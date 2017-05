Megvannak a Nagy-Szín-Pad! döntősei

Idén is keresik azt a magyar produkciót, amely a headlinerek mellett lehetőséget kaphat a hazai fesztiválok nagyszínpadán. A 2017-es versenybe ezúttal nyolc zenekar és előadó jutott be, ők májusban, az Akvárium Klubban mutatkoznak be a közönségnek. A Nagy-Szín-Pad! 2017-ben a Dope Calypso, a Jónás Vera Experiment, a Konyha, a Lóci játszik, a Mörk, Petruska, Sena és a The Qualitons kap bemutatkozási lehetőséget.