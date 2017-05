Nagyon Balaton: nagyon sok rendezvény, nagyon sok vendég

Nagyfesztiválokat, különleges programokat, világsztárok egész sorát és több száz hazai előadót, valamint jobbnál-jobb gasztronómiai élményeket ígér idén nyárra a MOL Nagyon Balaton. Májustól októberig idén már ötödik alkalommal, harminc helyszínen egymilliónál is több vendéget várnak.

A MOL Nagyon Balaton küldetése az indulás óta változatlan: a Balaton hírnevét, megítélését szeretnék idehaza és külföldön egyaránt erősíteni a régió legizgalmasabb eseményein keresztül. Olyan, mint a VeszprémFest, a Művészetek Völgye, a Balaton Sound, vagy a Paloznaki Jazzpiknik, továbbá a STRAND Fesztivál, a B.my.Lake, vagy éppen a már hagyományos kompkoncertek. Az idei kínálatban több tucat világsztár és rengeteg hazai produkció szerepel. A szervezők a We Love Balatonnal közösen felkutatták a legjobb helyeket: éttermeket, sütödéket, szállásokat. A napokban jelent meg a Balaton Magazin, amely elsősorban a balatoni eseményeket mutatja be, számos exkluzív interjúval, amelyek között például John Newman, Parov Stelar, vagy Kiss Tibi is megszólal. 250.000 példányban június elejétől MOL-kutakon, fesztiválokon, budapesti és vidéki terjesztési helyeken érhető el – ingyenesen. A MOL Nagyon Balaton Check-In játék résztvevőit arra buzdítják, hogy minél több balatoni eseményen vegyenek részt, így akár egy autót is nyerhetnek,

A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a 2013 óta jelentkező Nagyon Balaton programjai is hozzájárultak a szezon meghosszabbításához a Balatonnál, ez a vendégéjszakák számának alakulásán is látszik. 2016-ban ebben a hónapban például

19%-kal volt magasabb a vendégéjszakák száma,

mint a programsorozat első évének szeptemberében.

A balatoni régió eseményeit összefogó kezdeményezés kiemelt támogatója 2017-ben is a MOL, a közmédia pedig az esemény fő médiatámogatójaként idén nyáron is kiemelten foglalkozik a MOL Nagyon Balaton eseményeivel. Emellett az augusztus 23- 26 között zajló Strand fesztivál a Petőfi Rádión megismert közkedvelt magyar előadókra épít majd, valamint a rádió a helyszínen is megjelenik különleges kitelepülésével.

Egész nyáron programok

A májusban lezajlott Ultrabalatonon már tavaly is 25 ország közel 8000 sportolója indult, ez a szám idén tovább emelkedett, hiszen rengetegen kaptak kedvet ahhoz, hogy a 220 kilométeres távot csapatversenyzőként teljesítsék.

Júniusban nyit a Plázs Siófok, amely káprázatos, fehér homokos strandjával már tavaly is több mint 150 ezer vendéget vonzott. A megújult helyszín még lenyűgözőbb dekorációt kapott, és baldachinos ágyakkal körbevett medencével várja azokat, akik a Balcsin is a tengerparti hangulatot élveznék, naplemente után pedig többek között a Wellhello, a Halott Pénz, a Punnany Massif, Majka & Curtis és a TNT koncertjén bulizhatnak a nézők. A Budapest Bár ezen a nyáron háromszor is koncertezik a Balaton közelében: június 17-én ők nyitják a Balatoni Nyár programsorozatot Révfülöpön, néhány nappal később a balatonföldvári Kultkikötőben vernek horgonyt, július végén pedig a kapolcsi Művészetek völgyében lesznek láthatók.

A nyáron a Balaton térségében is egymást érik a fesztiválok: az alsóörsi Everness már ötödik alkalommal kínál tartalmas programokat a tudatosság, az egészséges életmód és a környezetvédelem iránt elhivatottaknak, olyan fantasztikus előadókat felsorakoztatva, mint Jakupcsek Gabriella, Vámos Miklós, Grandpierre Attila, vagy Gyuri bácsi, a bükki füvesember.

A június 17. és 18. között Gyenesdiáson rendezett Los An Gyenes pin-up lányokkal, veterán autókkal, agyontetovált rockandroll-arcokkal és vérbeli rockabilly zenével hozza el a Balaton partjára a Kalifornia-életérzést.

A június 10-11-én zajló Nemzeti Regatta több mint vitorlásverseny: a 171 éves Balatoni Hajózási Zrt. által életre hívott eseményen amatőr vitorlázók és közéleti szereplők szállnak vízre, és idén már 50 település csapata versenghet a leggyorsabbnak járó díjért. Eközben a parton gasztronómiai élmények, valamint a Honeybeast, a Margaret Island és a Hooligans koncertje várja a nézőket.

Június 23-tól augusztus végéig látogathatók a Kultkikötő rendezvényei: Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfenyves mellett Kéthely szolgáltatja a helyszínt többek között a Budapest Bár, a Quimby, Rúzsa Magdi és Lajkó Félix koncertjének, de a programba belefér a slam poetry fesztivál, a bábjáték és színházi ősbemutatókat is láthat a közönség. Balatonfüreden idén nyáron is pezsgő programok várják a turistákat: júniusban Könyv-Bor-Jazz fesztivál, júliusban az V. Anna fesztivál, augusztusban pedig a Balatonfüredi Borhetek.

Július 14-én indul a Badacsony Bor7, amelyen a régió szinte összes borászata jelen lesz, a 9-én startoló a balatonboglári Parti Pezsgésen pezsgő, habzó, gyöngyöző nedűket, és finomabbnál finomabb helyi sajtokat-sonkákat kóstolhatnak a kulináris élvezetek kedvelői. Akik szeretnék megismerni Hévíz, Keszthely, Szentgyörgyhegy, Tihany, Balatonfüred, vagy Siófok történelmét, csatlakozhatnak a Hosszúlépés tematikus sétáihoz, a nagyobb távokat bevállalóknak pedig a Kéktúra lehet jó válallkozás, amely a felvidék legszebb részeire viszi a résztvevőket.

Igazi fesztiválközpont (is) a Balaton

Július 5-én az elektronikus zene veszi át a hatalmat Zamárdi strandja felett: a tizenegyedik Balaton Sound talán az eddigi legerősebb line-uppal készül. Többek között Kygo, Hardwell, Armin Van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, Afrojack, Dua Lipa, a Galantis, G-Eazy és Jason Derulo is megpörgeti majd a fesztiválra érkezőket. A nyugisabb élményre vágyókat várja a Művészetek Völgye, Pink Martinival, Nouvelle Vague-gal, a Hiperkarmával, az Anna and the Barbies-zal, az Irie Mafiával és a Kiscsillaggal, a VeszprémFesten pedig többek között Tom Jones és Prince egykori zenekara, a New Power Generation koncertezik, belvárosát pedig 4 napra elfoglalják az utcazenészek, és indul a Veszprémi Utcazene Fesztivál. A KeszthelyFest kiváló lehetőséget kínál a történelmi városmag megismerésére és az önfeledt szórakozásra, hiszen a programok (többek között Magna Cum Laude és Szekeres Adrienn koncert) ingyenesek, és a belváros területén zajlanak majd.

Július 28-án a Tihany-Szántódi révből a MOL Nagyon Balaton egyik legizgalmasabb programját kínálva indulnak Kompkoncertek: a kikötőből két komp indul el, melyek a Balaton közepén összekapcsolódnak, és már indul is a buli! A közönség idén július 28-án a Stereo MC's és szeptember 16-án a Tankcsapda koncertjét élvezheti a különleges helyszínen, augusztus 25-én pedig elsősorban a kisgyermekes családoknak kínálnak programot, az Alma zenekar zenei aláfestésével.

Kortárs művészetek strandpapucsban? Ez az ART Placc a tihanyi rév szomszédságában, a parti nyárfás ligetben, amely szombatonként nyüzsgő piactér, július végétől augusztus végéig pedig az ország legizgalmasabb művészeinek ad lehetőséget a bemutatkozásra.

A tavalyi nagysikerű koncertje után idén augusztusban visszatér a Paloznaki Jazz Piknikre az Incognito, de bizonyára rengetegen várják a Kool & the Gang, a Matt Bianco ft. New Cool Collective, a Group 'n' Swing, vagy a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei elődöntőseit, Jónás Verát és a The Qualitons-t is.

A nyári vakáció két utolsó nagy fesztiválja idén is a Strand és a B.my.Lake lesz Zamárdiban.

Olyan világsztárok érkeznek a Strandra, mint John Newman, a Bastille, Icona Pop, Parov Stelar, Alan Walker vagy Alle Farben, de a magyar pop-élmezőnyt képviselő Wellhello, Vad Fruttik, Quimby és Halott Pénz is színpadra lép majd, míg Közép-Európa első számú szabadtéri underground elektronikus zenei fesztiválján a műfaj legnagyobb, legígéretesebb nevei szerepelnek.