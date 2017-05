Az Oasis alapítója a manchesteri áldozatokért zenél

Nem akármilyen koncerttel tér vissza az Oasis egykori frontembere, Liam Gallagher. Május 30-án a manchesteri O2 Ritzben lép fel, a koncert bevételeit pedig jótékonysági célra ajánlotta fel.

Négy koncertet jelentett be Liam Gallagher, aki testvérével, a másik Oasis-alapító Noel Gallagherrel ellentétben évek óta nem állt színpadra.

Liam Gallagher 2015-ben arról beszélt, hogy nem szeretne szólókarrierbe kezdeni, tavaly viszont jött a bejelentés, hogy 2017-ben új dalokkal jelentkezik.

A Manchesterből származó zenész pénteken Twitter-üzenetben jelentette be a miniturnét, amelynek első állomása - és egyben az énekes első jelentős szólókoncertje - az O2 Ritzben lesz május 30-án.

A hét eleji manchesteri terrortámadás miatt pedig a koncert bevételeit az áldozatoknak és családjaiknak ajánlja fel.

"Nem a pénzért csinálom. Mindenképpen felléptem volna, mindenkinek azt kell tennie, amit tud. Segíteni szeretnék az embereknek abban, hogy összeszedjék magukat. Az olyan emberek, mint én, ezt csinálják, kötelességünk, hogy szórakoztassuk az embereket" - mondta Liam Gallagher az Evening Standardnek.

Az is kiderült, hogy októberben érkezik debütáló szólólemeze, az As You Were, amelyen Adele producerével, Greg Kurstinnel dolgozik majd együtt.

A 22 áldozatot követelő hétfői robbantás után egyébként a lokálpatrióta zenész a Twitterén azt írta, hogy teljesen lesújtotta a hír, és minden családnak, aki érintett a tragédiában, a szeretét küldi.