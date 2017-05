Az Alekszandrov Együttes, az Orosz Hadsereg hivatalos akadémiai ének- és táncegyüttese 2017. május 28-án visszatér a Papp László Sportaréna színpadára. A közel 200 tagból álló együttes budapesti fellépésére több mint 100 fő érkezik. A koncertet annak ellenére is megtartják, hogy tavaly decemberben rettenetes tragédia érte az együttest: egy repülőgép-katasztrófában tagjaik egyharmadát elveszítették.

Az Alekszandrov Együttes vasárnapi, budapesti fellépését éppen egy évvel ezelőtt kezdte egyeztetni a hazai koncert producere és a világhírű orosz együttes vezetősége. Azonban 2016 végén olyan tragédia történt, amely hónapokra kérdésessé tette, hogy sor kerülhet-e valaha a tervezett előadásra. Tavaly december 25-én lezuhant az Orosz Honvédelmi Minisztérium repülőgépe. A légiszerencsétlenséget az utasok közül senki nem élte túl: meghalt a gépen utazó Alekszandrov Együttes 64 tagja és a karmesterük. A pótolhatatlan veszteség ellenére Oroszország kulturális minisztere nem sokkal a légikatasztrófa után bejelentette: „Az együttes talpra fog állni, mindenáron". Megkezdődött tehát a kórus és a tánckar újjáépítése.

„Február elejéig volt kérdéses az, hogy lesz-e európai turnéja az Oroszország egyik ikonjának számító együttesnek, vagy sem – mondta az Origónak Tóth Gergely, az Alekszandrov Aréna-koncertjének producere. – Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a menedzsmenttel. December 25-én már hosszabb ideje lehetett jegyeket kapni a koncertre, de az Alekszandrov képviselői minden országot arra kértek, ahol tervezték a produkció bemutatását ebben az időszakban, hogy a jegyek árusítását legyenek kedvesek felfüggeszteni. Természetesen mi így is tettünk. Február közepén, körülbelül egy hónappal a balesetet szenvedett tagok temetése után kaptuk az újabb hivatalos értesítést, hogy újraformálták az együttest. Kapott egy új művészeti vezetést, vérfrissítésen esett át, és egy érdekes új műsorral jönnek hozzánk is."

Az újjáalakult együttes a légikatasztrófa után először február 23-án adott koncertet, a Honvédők Napja alkalmából, a Kremlben. A társulat ismét 200 tagból áll, férfikórussal, női és férfi szólóénekesekkel, klasszikus és akrobatikus technikával bíró táncosokkal.

„Oroszország mind a zenészek, mind a táncművészek terén bővelkedik a nagy tehetségekben – mondta az új tagok toborzásáról Tóth Gergely. - Ha csak egy vagy két nyugdíjba vonuló tag helyére keresnek újakat, akkor is több ezren jelentkeznek – ebben az esetben még ennek is sokszorosa volt a túljelentkezés. A meghallgatáson több tízezer táncművész és énekes közül válogatták ki azokat, akik megfelelő kvalitásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy az Alekszandrov- együttesben szerepelhessenek. Oroszországban gyakorlatilag mindenkinek a vágyálma ebbe az együttesbe bekerülni, ez majdhogynem a létező legnagyobb dolognak számít. Így aztán volt kikből válogatni."

Az Alekszandrov Együttes repertoárja az orosz népdaloktól az egyházi énekeken és operaáriákon át egészen a popzenéig terjed. A zenekarban a fa- és fémfúvósok mellett eredeti orosz autentikus hangszerek - balalajka, domra, baján és harmonika - idézik meg az összetéveszthetetlen orosz hangulatot.

Magyarországi produkciójuk is nagyon látványosnak ígérkezik: 140-en fognak a színpadon állni, ideutaztatásuk is hatalmas szervezést igényel. Azt azonban, hogy egészen pontosan milyen összeállítással készülnek, egészen a koncert kezdetéig nem árulják el:

„Elég nagy a titkolózás a részükről: a meglepetés erejével próbálnak majd hatni – mondta Tóth Gergely. – Személyesen is jelen voltam nemrégiben a koncertjükön, és tapasztaltam egy-két változtatást. Kicsit modernizálták az együttest, körülbelül húsz százalékban változott a műsor. Ennél több nem is volna kivitelezhető, hiszen mindig repertoáron kell tartani a favoritokat, a közönség kedvenceit, azokat a régi nagy orosz nótákat, amelyeket megszoktak az Alekszandrovtól a nézők. Hiszen az együttes koncertjeire a monumentalitásért, a kórustagokért, a szólistákért, a zenekarért, a gyönyörű táncosokért kíváncsiak az emberek. Ahhoz tudnám ezt a modernizálást hasonlítani, mintha egy klasszikus balett előadáson csak a díszlet és a kosztümök változnának, de maga a lényeg, a klasszikus balett nem: nem olyan változtatásokra kell gondolni, mintha Tom Jones egy koncertjén nem énekelné el a Sex Bomb című számát, hiszen anélkül elképzelhetetlen egy Tom Jones-koncert. Megmaradtak tehát a műsorban a nagy slágerek, de emellett lesznek újdonságok is: még mai popdalokat is írtak át katonai verzióra. Már én magam is nagyon várom a koncertet, szuper este lesz."