Eltemették Chris Cornellt

A zártkörű temetés után rajongók lepték el a Hollywood Forever temetőben Chris Cornell, a Soundgarden és az Audioslave egykori frontemberének sírját.

Pénteken temették el Chris Cornellt, a Soundgarden, az Audioslave és a Temple of the Dog egykori énekesét. A zártkörű szertartáson a rengeteg zenész mellett színészek is részt vettek. Chris Cornell özvegyét közeli gyerekeik mellett barátjuk, Josh Brolin színész kísérte.

A szertartáson Brolin mellett beszédet mondott két örök barát a Soundgardenből, Kim Thayil és Matt Cameron, Tom Morello az Audioslave-ből, Jeff Ament a Temple of the Dogból. A Linkin Park énekese,

Chester Bennington pedig elénekelte Leonard Cohen Hallelujah című dalát.

A szertartáson részt vett Brad Pitt és Christian Bale is. A zenészek közül ott volt a James Hetfield és Lars Ulrich a Metallicából, a Foo Fightersből Dave Grohl, Pat Smear és Taylor Hawkins. Ott volt még Dave Navarro, Courtney Love és a Nirvana-alapító Krist Novoselic és Pharrell Williams is.

A temetési szertartás elején az Audioslave Like a Stone című dala, majd Cornell legújabb, márciusban megjelent dala, a The Promise szólt a hangszórókból. A gyászolók pedig a Temple of the Dog All Night Thing-jére sétáltak el - írja a Rolling Stone.

A szertartás után a rajongók is meglátogathatták a sírt. Volt olyan, aki Argentínából utazott a temetésre. Többen azt mondták, hogy felfoghatatlan a zenész öngyilkossága, mert éppen az ő zenéje segítette át őket nehéz időszakokon. Chris Cornell hamvait a Ramones együttes gitárosa, Johnny Ramone sírja mellé temették.