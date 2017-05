Ismerje meg Plácido Domingo sztárcsapatát!

Pécs városa nagy erőbedobással készül az első Plácido Domingo Classics megrendezésére, amelyre a névadó művészen kívül is számos világsztár érkezik Magyarországra.

Az elmúlt években több világváros szerette volna megnyerni a korszakalkotó operaénekest, Plácido Domingót, hogy adja a nevét egy évente rendszeresen megvalósuló fesztiválhoz. A pécsi Plácido Domingo Classics esetében a művész nemcsak a nevét adta, hanem 30 év után ismét operaszerepben áll a magyar közönség elé. A világ legnagyobb operaházaiban is pillanatok alatt elfogynak a jegyek, amikor Plácido Domingo Giorgio Germont figuráját alakítja a Traviata-ból: ebben a szerepben az ünnepelt művész minden tekintetben az egyik legkiválóbb alakítását nyújtja. Ezért is megy szenzációszámba, hogy Párizs, New York és London után június 24-én Magyarországon, a pécsi Expo Center színpadán lesz látható Giuseppe Verdi egyik legnépszerűbb operája, pazar szereposztással, Germont szerepében magával Plácido Domingóval.

De a fesztivál további résztvevői is mind magasan jegyzett, nagy hírű operaművészek.

Marina Rebeka, az ünnepelt szoprán világsztár első alkalommal látogat Magyarországra. „Szeretni való hölgy, ütős színpadi jelenléttel: nagy és tiszta hang, amely osztályon felüli, és mindenen túlárad" – méltatta a New York Times a szoprán klasszist. Különleges hangi adottságainak köszönhetően Marina Rebekát az elmúlt ötven év legjobb Violettájaként jegyzik.

Nagy Viktor rendezésében Alfréd szerepét az operában a Los Angeles Opera méltán népszerű tenoristája, Joshua Guerrero, rangos amerikai és európai operaházak kedvelt művésze énekli.

D'Obigny márkiként pedig szintén egy világsztárt, Soloman Howardot, a New York-i Metropolitan Opera grandiózus basszistáját hallhatja a közönség. A művészt hangfajának legjobbjaként említik a világban, de emellett kiterjedt érdeklődési köréről is számon tartják: a fiatal operacsillag az éneklés mellett bokszol, lovagol, atletizál, és a harcművészetek gyakorlott ismerője. Soloman Howard június 22-én, a Pécs - Plácido Domingo Classics nyitókoncertjén, a Metropolitan Opera Sztárjai című esten is fellép, méghozzá Angel Blue szoprándíva és Yunpeng Wang ünnepelt bariton társaságában. A programban örökzöld slágerek, népszerű operett-, musical- és operarészletek szerepelnek. A zenés produkciók állandó közreműködőjét, a Pannon Filharmonikusokat a legendás dirigens, Eugene Kohn dirigálja.

A nagy izgalommal várt Traviata-produkcióban a külföldi vendégművészeken kívül számos magyar énekes is színpadra lép, többek között Clementis Tamás, a Budapesti Operaház és Lázin Beatrix, a Győri Nemzeti Színház magánénekese is. A győri színház kórusa pedig az előadás együttes részeinek alappillére lesz. Győr erőteljes jelenléte már csak azért sem meglepő, hiszen a városban idén már ötödik alkalommal rendezik meg az óriási sikerű, közel tízezer érdeklődőt vonzó The Voices című koncertet, amelyen a Plácido Domingo's Operalia adott évi díjazottai lépnek fel.

Plácido Domingo, az „Opera Királya" értékrendjében ugyanis mindig kiemelt helyen szerepelt a fiatal tehetségek felkarolása, bemutatása. 1993-ban ezért is hozta létre az Operalia nevű opera-világversenyt, amelynek jelentős mértékben köszönhető napjaink opera- sztárgenerációjának felfedezése. Ennek szellemében a pécsi Traviata-előadásban a Pécsi Egyetem végzős, énektanszakos hallgatói is bemutatkozási lehetőséget kapnak. A szereplőválogatásért felelős operaházi karmester, Csányi Valéria úgy fogalmazott: a pécsi Traviata egy különleges produkció, amelyben kiváló hangú fiatalok is bemutatkozhatnak.

A bemutató alkalmából „opera parkká" alakul át a pécsi Expo Center: a megaszínpadot Frenreisz Károly és csapata építi, a látványt pedig a neves színpad-designer, Csík György tervezi.

A házigazda Páva Zsolt polgármester, illetve Gulyás Gergely és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár védnökségével megvalósuló Pécs – Plácido Domingo Classics világpremierje a szervezők szerint Pécs városának és Magyarországnak egyaránt óriási lehetőséget jelent.