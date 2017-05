Eddie Vedder a napokban lépett fel először barátja, Chris Cornell halála óta. Sokan várták az utolsó, még élő, élvonalbeli grunge-frontember színpadi reakcióját.

Eddie Vedder, a Pearl Jam frontembere szombaton lépett fel először azóta, hogy barátja, a soundgardenes-audioslave-es Chris Cornell meghalt. Azon túl, hogy barátok és mindketten a grunge úttörői voltak, annak idején még zenéltek is együtt a Temple of the Dog nevű supergroupban. Az együttest a '90-es évek legelején hozták össze Andrew Wood, a Mother Love Bone énekesének emlékére.

Sokan várták Vedder fellépését, és azt, vajon hogyan emlékszik majd meg Cornellről. Egyrészt azért, mert nagyon közeli barátok voltak, másrészt azért, mert Vedder az

utolsó életben maradt énekes-frontembere a grunge élvonalának.

A nirvanás Kurt Cobain után az Alice in Chains énekese, Layne Staley, majd jó 13 évvel utána a Stone Temple Pilots hangja, Scott Weiland is túladagolta magát. Május 18-án pedig Chris Cornell a szállodai szobájában felakasztotta magát a Soundgarden detroiti koncertje után.

Eddie Vedder 3 koncertért utazott Amszterdamba, az első szombaton volt. A szabályok szerint senki nem készíthetett volna fényképet és videót a koncertről, de természetesen kikerült néhány, Vedder hangulatáról árulkodó fotó.

A felhasználó csak annyit írt a Twitteren közreadott kép alá, hogy „az az arc”. Annak ellenére, hogy sokan abban bízhattak, hogy Vedder előad egy Soundgarden-számot, még inkább a Say Hello 2 Heaven-t a Temple of the Dogtól, vagy legalább beszél barátjáról, ő az emlékezésnek egy sokkal finomabb módját választotta. Egy szóval sem említette Cornell nevét, és nem is adott elő olyan dalt, amit ő írt volna. Viszont

egy-két számnál megváltoztatta a szöveget,

és ezt a szemfüles rajongók észre is vették. A koncertet a Pearl JAm Long Road című számával kezdte, amiben a „But still something's missing” helyett azt énekelte: „without you something is missing”, azaz 'nélküled hiányzik valami'.

Több rajongó nyilatkozott arról, hogy az egész koncert igazából Chris Cornellről szólt, anélkül, hogy elhangzott volna a neve vagy bármelyik dala. Ez valószínűleg így is volt, legalábbis biztosan meghatározta Vedder hangulatát, hiszen közeli barátjáról van szó, de nem szabad elfelejteni a manchesteri áldozatokat sem. Ő rájuk is gondolt, mikor két szám között arról beszélt, hogy mire képes az idő. Azt mondta, „nagyon sok emberre gondolok ma este. Különösen néhányra és a családjaikra. És tudom, hogy

idő kell gyógyuláshoz...

Ha tényleg meg tud történni. Szóval időbe telik, és ez azt jelenti, hogy valamivel el kell kezdeni gyógyulni. Hát akkor kezdjük zenével. Kezdjük szeretettel és összetartozással. És kezdjük itt, Amszterdamban!”

Más jelenlévő rajongók azt is mondták, hogy Eddie Vedder sokszor egy hajszálra volt attól, hogy elsírja magát, éppen ezért mondta egyikük, hogy ez volt a legbátrabb előadás, amit valaha látott - írja a CoS.