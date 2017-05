Karnyújtásnyira a zene legjava

A Zeneakadémia 2017/18-as évadának bérleteiben olyan nevek találhatóak meg, mint Julia Lezsnyeva, Janine Jansen, a Labèque nővérek vagy a Kelemen Kvartett.

„A programok összeállításánál továbbra is kiemelt szempont volt, hogy a világsztárok mellett az intézmény ifjú tehetségeivel is találkozhassanak az érdeklődők" – mondta Vigh Andrea a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora a következő évad bérleteinek meghirdetése kapcsán.

Ennek szellemében a 2017 szeptemberében induló évadban a koncerteken a kamarazene legkülönbözőbb formái mellett a magyar és nemzetközi zenei élet fiatal tehetségei és klasszikus értelemben vett világsztárok egyaránt a közönség elé lépnek.

A már jól ismert bérletek mellett új sorozatokkal egészült ki a paletta: az Otthon a Zeneakadémián bérletben a rendkívüli dinamizmusáról és virtuozitásáról ismert Kelemen Kvartett a Zeneakadémia rezidens együtteseként mutatkozik be. Az ez évben indult rezidens programban ugyanezt a megtisztelő címet viselheti az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, több koncert közreműködője is.

A kamarazenélés egyik legizgalmasabb hangszer-összeállítása, amikor két kitűnő zongorista játszik együtt: A zongora kétszer bérletben a műfaj talán legismertebb előadói, elválaszthatatlan párosok szerepelnek. Katia és Marielle Labèque 2015-ös, nagy sikerű estjük után térnek vissza a Zeneakadémiára, Bartók és Brahms műveivel. Ugyancsak színpadra lép napjaink egyik legkiválóbb zongoraduója, Andreas Grau és Götz Schumacher. Simon Izabellát és Várjon Dénest sem kell bemutatni a magyar közönségnek: estjükön Schumann, Brahms és Mahler zenekari műveinek átiratait szólaltatják meg. A Duo Koroliov hangversenyén pedig Bach-átiratok vezetnek el Sztravinszkij Tavaszi áldozat-áig.

A Zenekar a központban bérletben három svájci együttes hallható a Nagyterem színpadán, olyan világhírű énekes szólistákkal, mint Julia Lezsnyeva, Franco Fagioli, Matthias Goerne és a nemzetközi karriert befutó Fülei Balázs.

A Kamarazene Nagyteremre műsorán klasszikus remekművek, izgalmas új zenék és orosz különlegességek szerepelnek. A sorozat első koncertje Mischa Maisky 70. születésnapi turnéjának budapesti koncertje lesz, amelyen a csellóművész hegedűs partnere Janine Jansen. Fenyő László a világ vezető koncerttermei után itthon is szonátaestet ad: partnere az örmény származású Marianna Shirinyan lesz. Az ütős kamarazene áll a két virtuóz hangszeres, Colin Currie és Rácz Zoltán koncertjének a központjában: az előadás egyik különlegessége Sosztakovics XV. szimfóniá-jának kamarazenei átirata lesz.

A Zeneakadémia kiemelten fontosnak tartja az itt nevelkedett tehetségek előadói karrierjének elindítását, ezért a 2013-ban életre hívott A tehetség kötelez sorozat főszereplői ezúttal is az intézmény tehetséges növendékei lesznek. Kocsis Krisztián zongora szólóesten mutatkozik be, Farkas Mira kamaraestjén a hárfa áll a középpontban, négy kitűnő fiatal művész, Csabay Domonkos, Kruppa Bálint, Kurgyis András és Fejérvári János műsorán klasszikus és mai zongoranégyesek hallhatóak. Ír-magyar együttműködéssel valósul meg az a program, amelyben a magyar származású hegedűművész, Gwendolyn Masin tanítványai és a Zeneakadémia fiatal kiválóságai a 20. századi kamarazene különleges darabjait mutatják be.

„Intézetünk a világ egyik legnagyobb múltú zenei egyeteme és Európa meghatározó koncertközpontja, 2014 óta aktív versenyszervező tevékenységet folytat, ennek elhagyhatatlan velejárója, hogy más nemzetközi zenei megmérettetések élvonalbeli résztvevőinek karrierjét is figyelemmel kísérjük. Versenygyőztesek címmel indítottuk el új bérletünket, az őszi koncerteken hazai és nemzetközi versenyek győztesei mutatkoznak be" – mondta a Zeneakadémia rektora, Vigh Andrea az egyik legújabb bérletről.

A mai zenét bemutató Itt és most sorozat első koncertje Szőllősy András zeneszerzőt és zenetudóst idézi meg, halálának tizedik évfordulóján. A második hangverseny a legfrissebb zenék élményét kínálja a közönségnek: 2017 februárjában a Zeneakadémián mutatkozott be a Studio 5 néven alakított zeneszerzőcsoport a magyar zeneszerzés X és Y generációjának képviseletében, és most újra szerzői esttel jelentkeznek. A sorozat utolsó estjén Lera Auerbach amerikai zeneszerző és zongorista megkapó szépségű, különleges apparátusra írt művét adja elő a Raschèr Saxophone Quartet és a Cracow Singers kamarakórus.

A Kamarazene karnyújtásnyira előadásain a legkiválóbb fúvósok és különleges vendégeik játékához kerülhetnek közel az érdeklődők. A fúvós kamarazene izgalmas lehetőségeit a brit Calefax fafúvós kvintett, majd a különböző kulturális hatásokat ötvöző Mobilis Saxophone Quartet mutatja be: utóbbi együttes vendége Magyarország egyik legeredetibb fiatal szaxofonművésznője, Seleljo Erzsébet lesz. Az amszterdami Ebonit szaxofonegyütteshez a Zeneakadémia fiatal tehetsége, Szabó Marcell csatlakozik zongorán. A már több éves múltra visszatekintő In Medias Brass rézfúvós kvintett vendége pedig Pálfalvi Tamás trombitaművész és Bazsinka Zsuzsanna szoprán lesznek.

Hősök, tündérek, bohócok a főszereplői a felső tagozatos általános iskolások számára meghirdetett őszi Liszt-kukacok akadémiája sorozatnak. A régi mítoszok hősei és hősnői mindig is kedvelt alakjai voltak a klasszikus zene történetének: operák, kantáták vagy éppen hangszeres művek hosszú sora idézi meg alakjukat. A négy koncert nemcsak négy izgalmas személyiséggel ismerteti meg a gyerekeket, hanem a zenetörténet meghatározó stílusaival is.

Folytatódik a népszerű Összkiadás élőben című sorozat is, amelyben egy-egy zeneszerzői életmű teljes fejezete hallható egyben. Ezúttal Brahms összes trióját hallgathatja meg a közönség két hangversenyen. A műveket az Y generáció legkiválóbb zenészei, Miriam Helms Ålien, Szabó Ildikó és Lajkó István szólaltatják meg - hozzájuk csatlakozik a Bécsi Filharmonikusok klarinétművésze, Matthias Schorn, valamint a sokszoros versenygyőztes kürtművész, Zempléni Szabolcs is.

Varázshegy alcímmel idén harmadik alkalommal rendezik meg Simon Izabella és Várjon Dénes művészeti vezetésével a kamara.hu kamarazenei fesztivált, amelyben ezúttal is a legkiválóbb hazai és külföldi művészek vezetik végig a hallgatóságot a különös műgonddal összeállított zenei tematikán. A sorozat – amelynek programját egy gyerekeknek szóló előadás és egy irodalmi beszélgetés is gazdagítja – az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elmélyültségével, személyes hangjával és különleges kapcsolódásaival ígér egyedülálló zenei élményeket.



A bérletek már kaphatóak, és június 30-ig különleges kedvezménnyel lehet megváltani őket.