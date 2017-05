Sting ősszel Budapesten koncertezik

Öt év után ismét Budapesten ad koncertet Sting. A brit világsztár október 13-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában a tavaly ősszel megjelent albuma, a 57th & 9th európai turnéja keretében.

A teltházas észak-amerikai, európai, dél-amerikai, valamint mexikói és ázsiai állomásokat követően Sting 57th & 9th című koncertsorozata folytatódik, ősszel újabb európai városokkal, köztük Budapesttel bővül ki.

A turnén Sting háromfős zenekarral áll színpadra: régóta állandó gitárosával, Dominic Millerrel, Josh Freese dobossal és Rufus Miller gitárossal, de vendégként fia, Joe Sumner énekes-basszusgitáros és a harmónikaművész Percy Cardona, a Last Bandoleros tagja is velük játszik.

A 65 éves, többszörös Grammy-díjas Sting 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa a Police-nak. 1984-től dolgozik szólóban, azóta tizenkét albumot adott ki. Tíz Grammy-díjat nyert, valamint egy Golden Globe-, egy Emmy- és három Oscar-díjjelölést tudhat magáénak. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Englishman in New York, a Fields of Gold vagy a Desert Rose.

Sting októberben kilencedjére játszik Budapesten: első magyarországi koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. Legutóbb 2012-ben, a Sportarénában koncertezett.