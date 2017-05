Chris Cornellre emlékeznek az A38-on

Magyar zenészek, újságírók és rajongók emlékeznek Chris Cornellre Budapesten, az A38-on június 23-án.

A Soundgarden és az Audioslave énekesének halálával a seattle-i zenei szcéna egyik fontos alakját veszítette el a zeneipar és a rajongók. Magyarországi tisztelői, akik közül sokan személyesen is kötődnek Cornellhez, egy nagyszabású emlékest keretében vesznek búcsút az énekestől június 23-án.

A "No one sings like you anymore" elnevezésű esemény főszervezője Pintér Miklós, a Grungery – Sound of Seattle főszerkesztője, művészeti vezetője pedig a Soundgarden tribute zenekar (Superunknowns) és az Ozone Mama énekese, Székely Marci.

"Döbbenetes és rendkívül szomorú, hogy Chris halálával a nagy seattle-i grunge négyesből – Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana – mára csupán Eddie Vedderék maradtak életben. Egy nagyon szép emlékesttel készülünk, ami remélhetőleg méltó búcsút és valamiféle megnyugvást hoz majd a magyar rajongók számára" - mondta Pintér Miklós az emlékestről.

A június 23-ai eseményen koncertek, vetítések, színpadi beszélgetések, továbbá egyenesen Seattle-ből érkező videóüzenetek idézik meg Chris Cornell életútját és munkásságát.

A Chris Cornell emlékesten fellép többek közt Galambos Dorina (River Of Lust, Mrs. Columbo), Kövi Lóránt (Flop), Ormai Bertold (Basement, Stone Pilots), Pálinkás Tomi (ex-Isten Háta Mögött, Tej), Székely Marci (Ozone Mama, Superunknowns), Tanka Balázs (Kaldera, Turbo) és Vörös András (Ørdøg, ex-Superbutt), továbbá a Basement, a Flop és a Superunknowns zenekar.

A zenei újságírók közül Lénárd László és Uzseka Norbert (HammerWorld), Draveczki-Ury Ádám (Shockmagazin), Pintér Miklós (Grungery-Sound of Seattle), valamint Tresó T Tibor (KultPresso - a Lánchíd Rádió törzsasztala) vesz részt a színpadi beszélgetéseken.

A fellépők sora még bővül, erről az esemény Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Chris Cornellre a Soundgarden május 17-i, detroiti koncertje után találtak rá holtan hotelszobájában. Temetése a Los Angeles-i Hollywood Forever temetőben volt május 26-án.