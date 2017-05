Halász Judittal indul a Gyerek Sziget

Idén is lesz Generali Gyerek Sziget a júniusi hétvégéken. Az első nap június 3-a, szombat lesz, és a programokat idén is a Hajógyári-szigeten tartják.

Az idén visszatér a Gyerek Szigetre a népszerű Színes Falu, ahol interaktív kiállításon a török, kínai, nigériai és mongol kultúra mutatkozik be, a bábelőadásokon pedig

egzotikus népmeséket láthatnak majd a gyerekek.

A Kabóca Bábszínház utcaszínházi produkciójában Zöld Marci élettörténete elevenedik majd meg, a kalandvágyók a Betyár7próbán is megmérettethetik magukat. Új helyszínen, a Kerek Perec Gasztronómiai Játszótéren megtudhatják a gyerekek, hogyan kell szépen megteríteni egy asztalt, segíthetnek a séfnek, vagy csak egyszerűen játszhatnak a babakonyhában. A Gyerek Paradicsom Bazsalikomos kertje fűszer-és növénysulival készül.

Az első hétvégén az új helyszínnek számító Modellezők Terén a repülőgép modellezés mellett

lesz kiállítás, síklómodell építés és reptetés is.

A hagyományosabb vonal kedvelői Bartha Kata Molyoldájában papírsárkány-készítést tanulhatnak és a sárkányt rögtön ki is próbálhatják majd a Hajógyári-sziget nagyrétjén. De lesz majd számháború is, állatsimogatás, és a szokásos KRESZ-pálya is, ahol kis elektromos autókkal manőverezhetnek a gyerekek.