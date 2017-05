A VOLT-on jöttek össze, most örökös VIP-bérletet kaptak

Kevesebb, mint egy hónap múlva kezdődik a 25. Telekom VOLT Fesztivál. A szervezők a következő hetekben különböző érdekes tartalmakkal készülnek a VOLT közösségi felületein. Feltűnik többek között Palvin Barbi, Marsalkó Dávid, himnuszt és klipet készített a Punnany Massif és bemutatták az év VOLT-os esküvőjét is.

Életmű

Az idei Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján, június 26-án második alkalommal adják át a Petőfi Zenei Díjakat. 2017-ben az életműdíjat Demjén Ferenc kapja. Ebből az alkalomból Závodi Marcel irányításával 14 hazai zenész dolgozta fel Rózsi Jelszó: LOVE című dalát.

VOLT-szerelem

A VOLT szervezői a saját Facebook oldalukon kerestek olyan párokat, akik az elmúlt 25 évben a VOLT-on ismerkedtek meg, és azóta is együtt vannak. Nagyon sokan jelentkeztek, de

a szervezők állítólag hamar megtalálták a kedvencüket.

Era és Ádám a levelük szerint a VOLT-on ismerkedtek meg, és később Ádám ott is kérte meg Era kezét. Idén májusban pedig már az esküvőjük is megvolt, stílszerűen VOLT-os körítéssel. A lagzin ott volt Járai Márk is a Halott Pénzből, meglepetésként a VOLT két főszervezője, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert is megjelent, és két örökös VIP-bérlettel ajándékozták meg a párt.

Ők és a VOLT

A következő vasárnapokon, június 4-én, 11-én, 18-án és 25-én a VOLT Facebook oldalán mutatják be azokat a kisfilmeket, amelyekben a VOLT-hoz közelálló sztárok mesélnek élményeikről. Az Én és a VOLT... című sorozatban megszólal Palvin Barbara, Marsalkó Dávid, Ákos és Fluor Tomi.

Ami VOLT, az majd lesz...

A Punnany Massif egy dallal lepte meg a jubiláló Telekom VOLT Fesztivált. Az Ami VOLT, az majd lesz című dalban Pásztor Anna és Charlie is szerephez jutott. A videóklipet Sopronban, a VOLT helyszínén forgatták, a premier június 6-án lesz.