Idén is meg tud újulni a VeszprémFest

Új helyszínen, de idén is világsztár fellépőkkel várja a közönséget július 12. és 15. között az immár 14 éves VeszprémFest. A zenei kínálat változatosságáról többek között a nemzetközileg elismert afrikai előadó, Richard Bona, az M People hangja, Heather Small, a legendás Tom Jones valamint Prince egykori kísérőzenekara, az ikonikus előadó emlékét őrző New Power Generation gondoskodik majd.

A VeszprémFest idén összességében már 14. évébe lépett, és a valaha Veszprémi ünnepi játékok néven ismert fesztivált 2017-ben negyedik alkalommal rendezik meg ebben a formában. A Kool and the Gang, Katie Melua, Youssou N'dour, José Cura, Craig David, Dee Dee Bridgewater, Roger Hodgson, Emeli Sandé, Gregory Porter, Jamie Cullum, a Thievery Corporation vagy Lisa Stansfield csak néhány azok közül a nagy nevek közül, akik az elmúlt években megfordultak a VeszprémFest színpadán. Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elmondta: már hetek óta kaphatóak a jegyek azoknak a sztárfellépőknek a koncertjeire, akikkel idén bővül majd a névsor.

Az elmúlt négy évben a VeszprémFest fő támogatója az MVM – Bentzik Réka, a cégcsoport kommunikációs és külügyi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta: büszkék arra, hogy egy ilyen kulturális sikersorozatnak lehetnek a részei. „Nagyon fontos számunkra az innováció – fűzte hozzá -, és az ezen a rendezvényen mindig tetten érhető, hiszen mindig sikerül újat mutatni, mindig sikerül megújulni".

Porga Gyula, Veszprém polgármestere úgy látja: az elmúlt 14 évben a VeszprémFest nagyon erős kulturális arcélt rajzolt Veszprém több mint ezer éves városának. A 14 éve tartó folyamatos siker tényezői között a polgármester megemlítette a vállalkozókat, akik lehetőséget látnak a program támogatásában, a közönséget, amely évről évre visszatérő törzsgárdából illetve évente újonnan megszólított érdeklődőkből áll, és hangsúlyozta a Veszprém nyújtotta miliő fontosságát is. De legfontosabbnak ő is az innováció képességét nevezte: „egy 14 éves fesztivál könnyen elfáradhat, ha nem tud megújulni, ha nincsenek új elemek, ha nem színesedik minden esztendőben, ha nincs valami változtatás, amely különlegessé és érdekessé teszi."

Az eddigiekhez képest az egyik legnagyobb változtatás az idei VeszprémFesten, hogy a fesztivál szabadtéri programjai az Érseki Palota rekonstrukciója miatt új helyszínre költöznek. Veszprém egyik legszebb parkjában, a História Kertben állítják fel a szervezők a rendezvény nagyszínpadát és 2-3000 fős nézőterét.

Itt lép fel a VeszprémFest nyitónapján, július 12-én „az afrikai Sting"-ként is emlegetett Richard Bona Mandekan Cubano nevű formációjával. Az énekes-dalszerző-basszusgitáros 2005-ben és 2008-ban már járt Veszprémben, de ezúttal egészen új hangzásvilággal, más projekttel és más zenésztársakkal tér vissza. Koncertjük gerincét 2016-os, Heritage című albumuk adja.

Július 13-án pedig a 90-es évek soft pop dívája, az M People énekesnőjeként híressé vált Heather Small érkezik a História Kertbe, hogy táncos fesztiválhangulatot teremtsen. Az egyik legsikeresebb angol női művésznek számító előadó nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Movin' On Up vagy a One Night in Heaven, amelyekkel világszerte turnézott már – Magyarországon azonban most koncertezik majd először.

A várható nagy érdeklődésre való tekintettel július 14-én helyszínt vált a rendezvénysorozat: az élő legenda, a 76 éves Tom Jones a Veszprém Arénában adja elő legnagyobb slágereit, amelyek mellé még a közelműltban is sorakoztak fel újak: Long Lost Suitcase, Spirit in the Room és Praise & Blame című, legutóbbi albumaiért nagyon hosszú és gazdag pályafutásának legjobb kritikáit kapta Sir Tom.

Július 15-én, a VeszprémFest zárónapján pedig egy tribute koncertnek ad otthont a Veszprém Aréna: ott fejezi be európai turnéját Prince egykori zenekara, a New Power Generation, akik 1990 és 2013 között voltak az ikonikus zenész és előadó kísérői a fellépésein. Az eredeti felálláshoz képest minimális változtatással érkezik Veszprémbe az NPG, akik 2016 októberében, Minnesotában tartott Official Prince Tribute Concert című előadásuk óriási sikerét látva határozták el, hogy Celebrating Prince címen egy koncertsorozattal igyekeznek őrizni Prince emlékét és ünnepelni a zenéjét. Szintén Prince zenei-baráti köréből érkező énekeseikkel kiegészülve így Magyarországon is előadják Prince olyan klasszikusait, mint a Kiss, a Get Off, a Cream vagy a Purple Rain.

Már hatéves múltra tekint vissza a Rozé, Rizling és Jazz Napok, a VeszprémFest kísérőrendezvénye, az Óváros téren tartott ingyenes minifesztivál is. A 10 napos eseménysorozat hagyományosan 30 borásznak és 30 jazzmuzsikusnak ad bemutatkozási lehetőséget. A napi három jazzkoncert közül a 6 órakor kezdődőkön túlnyomórészt helyi tehetségeket lehet meghallgatni, míg 8 illetve 10 órai kezdettel az ország különböző pontjairól érkezett képviselői lépnek fel a magyar vokális jazznek. Az idei programban többek között Pátkai Rozina, Kökény Attila, Szőke Nikoletta, Malek Andrea vagy Zséda koncertje is szerepel. Pátkai Rozinát Richard Bona előzenekaraként is hallhatja a közönség, míg Heather Small koncertjét Szűcs Gabi, Tom Jonesét pedig Pribojszki Mátyás fellépése vezeti fel.

A tavalyi siker után a VeszprémFest szervezői idén is rajzpályázatot írtak ki, és a veszprémi Tűztornyot, illetve a Városháza épületét fényfestéssel öltöztetik a legjobbnak ítélt gyerekrajzok motívumaiba.

A VeszprémFest a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozatnak is fontos állomása. Lobenwein Norbert, a Nagyon Balaton főszervezője azt mondta: gyakran előfordul vele, hogy településvezetők kikérik a tanácsát abban, hogyan tudna egy-egy város igazán sikeres és vonzó programsorozatot létrehozni, amelyre büszkék lehetnének - és ezekben az esetekben legtöbbször a VeszprémFestet említik vágyott példaként.