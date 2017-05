Elkészült Noel Gallagher, az egykori Oasis gitáros-énekesének legújabb szólólemeze. A zenész egy rádióinterjúban árulta el, hogy november 9-én jön ki az album.

Talán hihetetlen, de Noel Gallagher már 50 éves. Hétfőn votl a születésnapja, és emiatt meg is hívták brit Radio X-be, és a beszélgetésből kiderült, hogy már teljesen elkészült Gallagher legújabb, egyébként harmadik szólólemeze. Aranyosan közölte, hogy

azt mondták neki, november 9-én jelenik meg.

Az első két szólóalbum a 2011-es Noel Gallagher's High Flying Birds és a 2015-ös Chasing Yesterday volt. Noel Gallagher azt mondta a rádióban, hogy nagyon izgalmas volt a lemez készítése, még a legutolsó fázisban. a masteringnél is nagyon sokat változott az anyag. Azt mondta, nem hiszi, hogy valaha máshogy készítene lemezt.

A lemez címét egyelőre nem tudni, de mindenképpen érdekes lesz, mivel nagyjából egy hónappal később jelenik meg, mint utálkozó öccse, Liam Gallagher As you Were című első szólóalbuma.