Best of Katlan rengeteg újdonsággal

Idén már tizedik születésnapját ünnepli az Ördögkatlan Fesztivál. Augusztus 1-től 5-ig négy dél-baranyai településen, Nagyharsányban, Kisharsányban, Beremenden és Villánykövesden várják a szervezők a közönséget sokszínű művészeti programjaikkal, és a sok újdonság mellett visszatekintenek az elmúlt tíz évre is.

"Első védnökünk, Cseh Tamás nyitotta meg az első Ördögkatlant 2008-ban a nagyharsányi iskola tornatermében. Kis fesztiválként indultunk, de az évek során lett egy lelkes csapat, kiteljesedtünk, megnőttünk. Az elmúlt évek felidézése mellett idén is több olyan produkció lesz, amely csak nálunk lesz látható" - mondta Bérczes László főszervező a fesztivál programját beharangozó sajtótájékoztatón.

A jubileumi programban szerepel Verdi Requiem-jének nagyszabású előadása, Cseh Tamás-Leonard Cohen emlékkoncert, a francia Galapiat kortárs cirkuszi társulat fellépése, a Quimby, a Kiscsillag, Lajkó Félix és Alexander Balanescu koncertje. Az Ukrán Udvar házigazdája Both Miklós világzenei gitárprímás lesz, aki most tért vissza öthónapos ukrajnai népzenegyűjtő útjáról:

"A három éve zajló projekt keretében eddig mintegy ötven faluban jártunk. A nagyharsányi Ukrán Udvarba idén elhozunk 24, többségében 80 év feletti embert az ukrajnai paraszti közösségből és nem koncertszerűen, hanem az ottani kultúrát bemutatva adunk közös műsort. Lesz ukrán esküvő, filmvetítések, beszélgetések és ukrán vacsora is" - mondta.

Az idei Ördögkatlan egyik díszvendége Hajdu Szabolcs lesz, akinek világsikerű, Ernelláék Farkaséknál című alkotását filmen is levetítik és színházban is előadják. De Hajdu Szabolcsék új előadása, a Kálmán-nap is színre kerül majd a villánykövesdi faluházban.

A fesztivál egy másik díszvendége, Krasznahorkai László új regényéből olvas majd fel. Úgyszintén izgalmas programokkal készül a többi díszvendég: az öt előadással érkező Szkéné Színház, a Dresch Mihályt, Kollár-Klemencz Lászlót, a Muzsikást, a Csík Zenekart vagy Ferenczi Györgyöt és a Rackajamet is felvonultató Fonó Budai Zeneház, illetve a fesztiválon évek óta fellépő művészházaspár, Kolonits Klára operaénekes és Dinyés Dániel karmester.

"A megszokott helyszínen, Beremenden idén nem egy, hanem három komolyzenei előadás lesz. Verdi Requiem-jét augusztus 4-én a Nemzeti Filharmonikusok zenekarával és kórusával adjuk elő, egyben emléket állítunk az együttes tavaly elhunyt vezetőjének, Kocsis Zoltánnak is. Az előadáson szólistaként Fodor Bernadett, Kolonits Klára, Brickner Szabolcs és Gábor Géza működik közre" - mondta Dinyés Dániel, majd azt is hozzátette: augusztus 3-án Verdi Operagálát is tartanak, ahol többek között László Boldizsárt is hallhatja a közönség. Augusztus 5-én szintén szerepel egy klasszikus zenei koncert a programban.

Kiss Mónika, az Ördögkatlan másik főszervezője az augusztus 5-i Cseh Tamás-Leonard Cohen emlékkoncert kapcsán felidézte azt az érdekes momentumot, hogy a kilencvenes években majdnem létrejött egy közös budapesti koncertje Leonard Cohennek és Cseh Tamásnak. „Cohen elfogadta a meghívást, de aztán elvonult egy kolostorba elmélkedni, így végül nem találkoztak" – mondta Kiss Mónika. A nagyharsányi szoborparkban rendezett emlékkoncerten Beck Zoltán lesz a házigazda, és fellép többek közt mások Másik János, Alexander Balanescu, Lovasi András, Víg Mihály, a francia Wombo Orchestra, Kiss Tibor, a Budapest Bár és a 30Y is.

Nem a díszvendég Szkéné lesz az egyetlen színház, aki jelen van az Ördögkatlanban: egyebek mellett a Kétely című új darab bemutatójával képviselteti magát az Orlai Produkció, és láthatóak lesznek a fesztiválon a Vígszínház, a Csiky Gergely Színház, Pintér Béla, Jordán Tamás, a Tünet Együttes vagy a Budapesti és a Kaposvári Színművészeti Egyetem előadásai. A k2 vándorszínház pedig az Ördögkatlan utolsó napján négy helyszínen eljátssza az elmúlt években itt bemutatott valamennyi előadását: A nagyharsányi menyasszony-t, A kisharsányi vőlegény-t és A villánykövesdi vőfély-t, negyedikként pedig az idén közönség elé kerülő A beremendi lakodalom című darabot.

Az irodalmi programban szerepel Háy János, Térey János, Peer Krisztián és Kiss Tibor Noé is, a kortárs táncot pedig egy Pina Bausch-emlékkiállítás képviseli zenés-táncos improvizációkkal. A színházi előadások és koncertek mellett például opera- és dalírás workshoppal és börtönrádiósokkal is készül a Göttinger Pál vezette Caminus csapat a kisharsányi Kovács Udvarházban, de lesznek a fesztiválon gyerekprogramok is, például Halász Judit, Rutkai Bori és Szalóki Ági koncertje.

Petz Annamária, az Ördögkatlan gazdasági vezetője elmondta, hogy ismét gyűjtést indítanak annak érdekében, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tudjanak vendégül látni a fesztiválon, ezúttal Adorjásból.

A szervezők várakozása szerint a fesztivál ötven-hatvan helyszínének több száz programján 10-15 ezer ember fog megfordulni.

Jó, mert jók vagyunk Kiss Mónika és Bérczes László 2008-ban határozták el, hogy a barátaikkal együtt létrehoznak Baranyában egy „mezítlábas fesztivált", ahol a védnöküktől, Törőcsik Maritól lopott mottóval összegyűjtik a „nem normális" embereket - azokat, akik nagyon is normálisak, csak éppen „korszerűtlen" módon a nyitottságot, kíváncsiságot, személyességet és minőséget képviselik, és értékrendjükben előbbre való az emberség és a szeretet, mint a haszon.

A szervezők a jubileumi, 10. Ördögkatlan kapcsán a következő gondolatokat adták közre:

„Már a tizedik?! Kerek születésnaphoz érkezve mindig rácsodálkozunk a múló időre, ez történik most is: 2017 augusztusában a 10. Ördögkatlan következik.

Aki szervezi, rendszeresen fellép vagy látogatóként visszajár, először azt állapítja meg: tíz évvel öregebbek lettünk. Ez bizony nem jó. Aztán eszébe juthat számtalan gyönyörű élmény az elmúlt tíz évből, és olyan jó, hogy ezt megélhettük: Cseh Tamás, aki 2008-ban megnyitotta az elsőt, és akinek halálhíre 2009 augusztusában érkezett; Törőcsik Mari, aki 2011-ben öt napig vendégünk volt, és aki azóta is velünk van; a francia Wombo Orchestra őrült koncertjei; a Kovács Udvarház kis fészke, amit a Mediawave indított el és Göttinger Paliék Caminusa folytat; a színházi előadásokat megelőző „sorbanfekvések" a sorszámokért; a Vylyan gyönyörű terasza írókkal-zenészekkel-képzőművészekkel; régi palkonyai emlékek és vadonatúj villánykövesdi lelkesedések; Mozart, Beethoven és Bartók a beremendi Megbékélés Kápolnánál; Faluturisták és a k2 meséi; kisharsányi cirkuszi produkciók és nagyharsányi megnyitók; Mokosék színházterme és a Szoborpark amfiteátruma... És annyi személyes élmény, ahányan csak ott jártunk, ahogy Háy János mondta a kezdetekkor: az Ördögkatlan olyan lesz, amilyenné mi tesszük. Kilenc év után kimondhatjuk: az Ördögkatlan jó lett, mert – legalább öt napig – jók vagyunk.

Így lesz ez 2017. augusztus 1-5. között is. Sokakat visszahívunk, akik hűségesek voltak hozzánk, mert ez a tizedik a múltat is megidézi. Verdi Requiemjével, melyet a Nemzeti Filharmonikusok adnak elő, egykori vezetőjükre, Kocsis Zoltánra emlékezünk, de emlékezünk Tamásra, Brigire, Nórára... sokakra, akiket 2008 óta elveszítettünk, és lesz Cseh Tamás-Leonard Cohen emlékkoncert is Másik Jánossal, Kiss Tibivel, Beck Zolival, Balanescuval; és persze színház színház hátán (talán a sorszám-problémát is orvosoljuk internetileg); visszahívjuk a francia Galapiat Cirkuszt és mondani sem kell: Quimbyt és Kiscsillagot, és újra jön Both Miki az ukrán udvarral, hogy a záráskor a felnőtté vált (18 éves) Mulatsággal búcsúzzunk... Egyfajta „Best of Katlan" lesz az idén, miközben készülünk új programokkal is: jön végre Krasznahorkai, szeretnénk egy „Három Díva"-koncertet, Lajkó-Balanescu közös estet, millió családi programot – és a programokon túl: találkozásokat, találkozásokat, találkozásokat.

Mindig úgy készülünk, ez lesz a legjobb, most is ezt szeretnénk. De tudjuk, akkor lesz a 10. a legjobb Katlan, ha olyan tud lenni, mint a legelső: ártatlan, őszinte, személyes és szeretetteljes. Rajtunk múlik, ezért nincs akadálya, hogy így legyen.

Ötnapos mulatságra hívunk hát mindenkit, aki normális és aki nemnormális, és aki a szívét hozza közénk, az Ördögkatlan egyre bővülő emberséges közegébe."