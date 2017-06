Ma ünnepli 70. születésnapját Ronnie Wood, aki 1975 óta a Rolling Stones gitárosa, és a jelenlegi Mick Jagger-Keith Richards-Charlie Watts felállásból a legfiatalabb.

Ronnie Wood Ronald David Wood néven, London legnyugatibb, Hillingdon nevű kerületében született. Szülei dereglyések voltak, a folyón élték az életüket. A családban ő és a testvérei voltak az elsők, akik már a szárazföldön születtek. Ronnie Wood családja amatőr művészcsalád volt: tízéves volt, amikor először fellépett apjával, és a rajzolás is érdekelte. Két bátyja, Ted és Art is művészeti iskolába járt, csakúgy, mint Ronnie Wood.

Tizenhét évesen csatlakozott a The Birds nevű, rhythm and bluest játszó együtteshez, ahol dalszerzőként is működött. A Rolling Stonest 1964-ben a Richmond jazz és blues fesztiválon látta először, és már akkor úgy érezte, hogy ebben a zenekarban szeretne játszani, de nem gondolta volna, hogy ez össze is jön egyszer.

Tíz évvel később viszont lehetősége adódott erre: közreműködött az It's Only Rock 'N' Roll című album címadó dalában.

De még a stonesos idők előtt több zenekarnak is a tagja volt: 1968-ban a pszichedelikus zenét játszó The Creationhöz csatlakozott, majd a The Jeff Beck Group-ban zenélt Rod Stewarttal. 1969-ben viszont mindketten otthagyták Jeff Becket, és csatlakoztak a Faces nevű bandához, amely az egyik legsikeresebb koncertzenekar volt a '70-es években. Az áttörést a Stay with Me című szám hozta meg nekik, amelyet Wood és Stewart közösen írt.

A Faces 1975-ös feloszlása előtt egy évvel Ronnie Wood kiadta első szólóalbumát (I've Got My Own Album to Do), amelyen Keith Richards és Mick Jagger is közreműködött. Ez ugyanabban az évben volt, mikor az It's Only Rock'n Roll készült. A 28. születésnapján, 1975. június 1-jén pedig lejátszotta első koncertjét is a Rolling Stonesszal: a zenekart korábban elhagyó Mick Taylort helyettesítette a louisianai Baton Rouge-ban. Hivatalosan Rolling Stones-tag csak később lett, de azóta is a bandával van.

A frontember Mick Jagger és a szólógitáros Keith Richards persze sokkal híresebbek nála, de nemcsak ritmusgitáron szokott játszani, hanem időről időre ő játssza a szólót és számos dalnak is társszerzője.

Ráadásul a Rolling Stones mellett kiadott hat szólóalbumot, közreműködött Keith Richards és Rod Stewart saját lemezein, dolgozott David Bowie-val, és játszott többek között a U2-val, Eric Claptonnal és Aretha Franklinnel.

Ronnie Woodot kétszer is beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be:1989-ben a Rolling Stones, 2012-ben pedig a Faces- tagjaként.

A Rolling Stones honlapja úgy jellemzi Ronnie Woodot, hogy azon ritka kivételek egyike, akik két dologban is kiemelkedően tehetségesek: a zene mellett ugyanis a képzőművészet is fontos az életében.

Elsősorban zenészportréi a keresettek, de nemcsak zenei témákban alkot. Többek között Bill Clintonnak, Andrew Lloyd Webbernek és Jack Nicholsonnak is a birtokában van egy eredeti Ronnie Wood-kép. Londonban pedig egy művészeti galériának, a Screamnek társtulajdonosa.

Ronnie Woodnak tavaly, egy nappal 69. születésnapja előtt ikerlányai születtek, ezzel hatszoros apa lett. Pár napja pedig azzal került be a hírekbe, hogy operációt kellett végrehajtani rajta: egy kis méretű elváltoztatást távolítottak el a tüdejéből. A zenekar közlése szerint további kezelésre nincs szükség, így a Rolling Stones európai turnéját sem érinti a műtét. A korábban alkoholizmussal is küzdő Ronnie Wood egyébként tavaly, 50 év után hagyott fel a dohányzással.