Minden eljátszott, amit kellett és lehetett. Tökéletes úriember volt, aki a legnagyobb szélhámost is a legtermészetesebben hozta. Minden kitüntetést megkapott, amit egy színész megkaphat. Kossuth- és Jászai Mari-díjat kétszer is. Legalább 100 filmes munkája volt, miközben a színházban sem tétlenkedett. A színészet mellett írt, rajzolt és rendezett is Darvas Iván. A 10 éve meghalt színészre emlékezve töltse ki kvízünket!