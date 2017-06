Majdnem kétmillió dollárért, azaz körülbeül 540 millió forintért kelt el Jerry Garcia, a Grateful Dead zenekar egykori vezetőjének gitárja szerdán egy New York-i árverésen.

Jerry Garcia Wolf névre keresztelt gitárjával, a Grateful Dead gitárosaként bejátszotta a világot 1995-ös haláláig. A gitárt annak idején az Alembic gitárkészítő cégtől rendelte meg, és

1500 dollárt fizetett érte,

ami komoly összeg volt már a '70-es években is. Állítólag Garcia 1973-ban használta először koncerten a gitárt.

A gitárt korábbi tulajdonosa, egy megszállott Grateful Dead-rajongó még 2002-ben vásárolta 790 ezer dollárért (216 millió forintért). Most pedig azért adja el, hogy pénzt gyűjtsön a Southern Poverty Law Center nevű alabamai szervezetnek, amely jogi úton harcol a fehér felsőbbrendűséget hirdetők és gyűlöletkeltő csoportok ellen. Az eladó azt mondta, hogy gyerekkora óta rajongott az együttesért, és óriási megtiszteltetés volt a gitáron játszani az elmúlt 15 évben, de most

ideje, hogy valami jót tegyen a hangszer

- írja az ABC News.

A Grateful Dead 2015-ben adta hivatalos búcsúkoncertjét: ötven év után háromnapos koncertsorozattal vett köszöntek el a színpadtól Chicagóban (már Garcia nélkül). Jerry Garcia még 1995-ben, egyik szintén chicagói koncertjük után egy hónappal, 53 évesen, cukorbetegen, heroin- és kokainfüggőségtől szenvedve szívrohamban meghalt.

Annak ellenére, hogy az együttes 1995 után lyen-olyan neveken próbálta még folytatni, de Garcia halála igazából az együttes végét is jelentette. A Grateful Dead egyébként egy évvel Garcia halála előtt, 1994-ben került be a Rock and Roll Hall of Fame-be, és Garciát 2003-ban a Rolling Stone magazin

minden idők 13. legjobb gitárosának választotta.

Egy teljes, háromórás koncertjük:

Az eddigi legnagyobb összegért elkelt gitár rekordját továbbra is John Lennon gitárja tartja: a Gibsonért 2015-ben 2,4 millió dollárt fizetett valaki.