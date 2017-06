Az év első évadnyitója, szabad ég alatt

Stílszerűen a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ismertette a Szabadtéri Színházak Szövetsége, milyen előadásokkal várják a közönséget nyáron - a kínálatban 350 előadás szerepel, így a kőszínházak bezárása után sem marad a közönség színházi élmények nélkül.

A szabadtéri színházak programjának a nyár nyitányával egybeeső kihirdetése, ahogy Vasvári Csaba, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője megjegyezte, valójában a 2017-es év legelső évadnyitója is - hiszen a szabadtéri játszóhelyek szezonja akkor kezdődik, amikor a kőszínházak éppen bezárnak. „A szabadtéri színházak a legautentikusabb színházi formát alkalmazzák, hiszen az antikvitás gyökereihez visszanyúló színházi kultúránk is szabadtéren született, szabadtéren ringott a bölcsője" – mondta a Szentendrei Teátrum vezetője.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon tartott évadnyitónak az időjárás is kedvezett – a napsütéses melegben több színházvezető is megemlítette, hogy a szezon minden egyes előadásához ilyen szép időt kíván a szabadtéri színjátszóknak.

A Szabadtéri Színházak Szövetségének kilenc tagszínháza 34 bemutatóval és összesen nem kevesebb, mint 350 előadással készül a nyárra, és ezekre mintegy 250 ezer nézőt várnak.

„Azt hisszük, hogy amit mi csinálunk, az egy fontos dolog, a magyar kultúra, a magyar színjátszás, a magyar nyelv miatt – mondta Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke. – Amikor bezárnak a kőszínházak, akkor van hová menni: működnek a szabadtéri színházak, van értékes produkció, vannak csodálatos helyszíneink."

Az elnök a Szabadtéri Színházak Szövetségének megalakulásáról is megemlékezett:

„1997-ben Gedeon József és Mátyás Irén voltak azok, akik kitalálták ezt a szövetséget, pontosan 20 évvel ezelőtt. Lám, milyen a sors: már egyikőjük sincs köztünk. Nagyon fiatalon hunytak el, mert hittek abban, hogy ez egy fontos dolog, fontosabb a saját életüknél. Föltették rá az életüket, és az sajnos hamar ért véget. Megrázó gondolat, de ha valaki nagyon hisz valamiben, és azt nagyon fontosnak tartja, akkor mindent megtesz azért, hogy az sikeres legyen, hogy működjön, hogy a művészete eljuthasson olyan helyekre, ahová ő szánja. Ez miattuk is fontos."

2007-ben a szövetség megalapította az Amfiteátrum díjat, hogy elismerje azokat az alkotókat, akik sokat tettek a magyar szabadtéri színházi kultúráért. A díjat minden évben a színházi világnapon adják át, a MASZK Országos Színészegyesület gálaestjén. Az elismerés nevét Gedeon József tiszteletére megváltoztatták: a Gyulai Várszínház igazgatójának emlékére 2017-től Gedeon József Amfiteátrum díjnak nevezik, és idén Szomor Györgyöt tüntették ki vele.

9 tagszínház 350 előadása

A szezonnyitón a tagszínházak képviselői egyenként ismertették saját műsorkínálatukat, röviden bemutatva legérdekesebbnek ígérkező produkcióikat.

Kelemen Csaba ügyvezető igazgató elmondta, hogy az idén 42 éves Agria Nyári Játékokon ezúttal is megrendezik az Országos Operett és Musical Fesztivált, a közönség szavazatai alapján immár harmadszor is játszani fogják a Monte Cristo grófja című előadást, és pontosan azon a helyen adják majd elő az Egri csillagok-at, ahol Dobó István esküje 1552-ben elhangzott. A 39 egri előadás között három gyerekelőadás is lesz majd.

Horányi László igazgató az Esztergomi Várszínház idei szezonját „a legendák évadjának" nevezte, ugyanis különböző területeken alkotó igazi művésznagyságokra, Arany Jánosra, Szabó Magdára, Kabos Gyulára és Cserháti Zsuzsára emlékeznek darabjaikkal – ez utóbbiból már az évadismertetőn ízelítőt adott Horányi Juli, aki a Swing á la Django kíséretével Cserháti Zsuzsa Elfelejtett dal című számát adta elő, amely az énekesnő tragikus sorsát felidéző Boldogság című darabban záródalként hangzik majd el. Horányi Juli a megindító produkció kapcsán azt is elárulta, hogy Cserháti Zsuzsát példaképének tekinti, és régi vágya volt, hogy félig koncertszerű, de félig dokumentarista színházi előadásban idézhesse meg az emlékét. A darab bemutatója július 30-án lesz.

Az Esztergomi Várszínház határon túli színházak – a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház illetve a Komáromi Jókai Színház - előadásait is vendégül látja, valamint tizenharmadik alkalommal rendeznek bábostábort is. Az igazgató azt is hozzátette, hogy néhány éve már a Bazilika előtti lépcsősort is felvették a játszóhelyeik sorába – itt többek között a Madách Színház Meseautó című produkcióját is játszani fogják.

Az 54. évadát nyitó Gyulai Várszínház június 29-től három bemutatót, öt fesztivált és 55 egyéb programot kínál a közönségnek - mondta Varga Marianna ügyvezető. A három premier a Szentivánéji álom című táncjáték, az Arany János-emlékév tiszteletére Vecsei H. Miklós színpadra alkalmazásában bemutatott A nagyidai cigányok és Balázs Zoltán rendezése, a Gyulai Várszínház és a Maladype Színház közös produkciója, a Csongor és Tünde lesznek.

Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház igazgatója elmondta: két nagyobb részre oszlik a programjuk: 29. alkalommal rendezik meg a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválját június 16. és 29. között, emellett nyolc előadást szerveznek a Várszínházi esték sorozat részeként. Tekintve, hogy idén felújítják a színpadot, az évad újdonságának az számít, hogy a Békéscsabáról már jól ismert Sátorszínházban játsszák majd előadásaikat. A Kisvárdai Várszínház nyaranta határon túli színházak előadásait is igyekszik elhozni Magyarországra, de egyes produkcióknál ennek technikai akadálya lehet. Ezt idén úgy oldották meg, hogy a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Anyegin című előadását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban mutatják be.

A Kőszegi Várszínház programjai között, amint Pócza Zoltán igazgató mondta, négy bemutató szerepel: A talizmán című darab Kelemen József rendezésében, a Murlin Murlo című előadás a kőszegi születésű Gergye Krisztián társulatával közösen, a Mesebolt Bábszínházzal koprodukcióban létrejött Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém), és a Dumaszínházzal közösen is színpadra állítanak egy előadást, Garázsbanda címmel.

Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpadon vidéki és határon túli előadásokból kerül színre hat darab, míg a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Nemzeti Filharmonikusok koncertje nyitja az évadot, Hamar Zsolt vezényletével. Már ezzel a nyitókoncerttel - ahol Hilary Hahn amerikai hegedűvirtuóz is fellép - megemlékeznek a reformáció 500. évfordulójáról, de a kiegyezés 150 éves évfordulóját és Arany János bicentenáriumát is megünneplik, a költő életművét megidéző, különleges Arany-sétákkal. De láthatja-hallhatja a közönség többek között a Lausanne Béjart Ballet előadását és a Porgy és Bess-t is. A két helyszínen zajló Budapesti Nyári fesztivál műsorával kapcsolatban június 7-én olvashatnak interjút Bán Teodórával az Origo Kult rovatában.

A tagok között kifejezetten fiatalnak számító, hétéves Szarvasi Vízi Színház művészeti vezetője, Seregi Zoltán hangsúlyozta, hogy színházuk különleges környezetben, a Kőrös partján - a színpad egészen pontosan a vizen – áll, és a többszáz éves folyami citrusok szomszédságában egész nyáron mindennap tartanak előadásokat a nézőknek. Játsszák a Magyar Teátrum Nyári Fesztivál produkcióit, gyerek- és ifjúsági előadásokat, és lesznek interaktív műsoraik is. Seregi Zoltán azt is kiemelte, hogy előadásaik közel fele ingyenes.

Vasvári Csaba, a Szentendrei Teátrum vezetője is ismertette saját bemutatóikat: Szép Ernő Vőlegény című vígjátékát Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Takács Kati, Gazsó György és Tóth Ildikó főszereplésével, Novák Eszter rendezésében, az Orlai Produkciós Irodával együttműködésben, Rossini A sevillai borbély című vígoperáját, amelyben a Metropolitan Operában és a Covent Gardenben is ünnepelt énekesek lépnek fel Szentendrén, valamint az érzékenyítő előadásokból és monodrámákból álló Élet.történetek.hu elnevezésű sorozatot. Ez utóbbinak Egri Márta és Egri Kati előadása a Levél apámhoz / A nővérek lesz az indító darabja.

Vasvári Csaba azt is hangsúlyozta, hogy FRISS című programsorozatukkal elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat szeretnének megszólítani színihallgatók vizsgaelőadásaival és fiatal alkotók produkcióival – látható lesz többek között a POSZT tavalyi különdíjasa, a Liliomfi ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében.

A Zsámbéki Színházi Bázisnak, mint Árkosi Árpád, a színház vezetője mondta, a 34. évadban is az az egyik célja, hogy fiatal alkotók útkeresési szándékának, bátor, tetterős kísérleteknek teret adjon, és valódi színházteremtés jöjjön ezáltal létre. A színház a nyáron három tematikus fesztivált rendez: a Y.East nemzetközi fesztivál elsősorban cseh előadásokkal, a Zsámbéki Zsibongó bábjátékokkal és népművészettel várja a közönséget, de idén is megrendezik a határon túli színjátszók találkozóját, amely kiegészül rendezőképzéssel is.

A zsámbéki műsorból Fazakas Júlia hozott el Budapestre egy részletet - egy dal, a Paloma negra erejéig a Margitszigeten is Frida Kahlo bőrébe bújt a Frida Kahlo balladája címszerepét alakító színésznő.

Ünnepélyes köszöntőbeszédében Sipos Bulcsú Kadosa, a kultúráért felelős államtitkárság kabinetfőnöke elmondta, hogy a a szabadtéri színházak működését 248,5 millió forinttal, a fesztiválokat pedig további 60 millió forintottal támogatják.