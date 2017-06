Egy nem mindennapi idősotthon nem mindennapi buliját álmodta meg a Foo Fighters, egész pontosan a frontember, Dave Grohl, ugyanis ő rendezte a keserédes klipet.

Azt lehet tudni, hogy a Foo Fighters a 2017-es év nagy részét a lemezfelvétellel tölti majd, miközben beugranak fesztiválokra, fellépnek itt-ott. Még Budapesten is koncerteznek: június 26-án töltik meg a Papp László Budapest Sportarénát. A készülő új albumon lesz a Run című szám is, amit most adtak ki, egy igazi foo fighterses videóval együtt. A klipet maga Dave Grohl rendezte, és amellett, hogy sikerült magából egy 2030-as Tom Arayát csinálnia,

egész jó anyagot hozott össze. Egy idősotthon kápolnájában adnak koncertet a már merögedett Foo Fighters-tagok, és

ezzel el is szabadul a pokol.

A hasonló, (félig egészségügyi) intézményi bezártság miatt beugorhat a Green Day 1994-es Basket Case-éhez készített klip is, igaz, ott leginkább a Száll a kakukk fészkére munkált az alkotók fejében. Aztán a Foo Fighters videójának végén az öregek tánca a ködös utcán meg leginkább Michael Jackson Thriller-videóját hívhatja elő.

Ha már Tom Araya szóba került, akkor hozzá kell tenni azt is, hogy a Slayer Repentless című számához készített igen durva videó börtönlázadós hangulata szintén joggal merülhet fel a Run klipjével kapcsolatban. Annyi különbséggel persze, hogy itt az öregek törik át korlátaikat. És nyilván a Foo Fighters-klip jóval visszafogottabb a Slayerénél. Talán pont annyival, amennyivel a zenéjük is.