Robbie Williams is fellép Ariana Grande koncertjén

Húsz perc alatt kapkodták el a jegyeket Arianda Grande vasárnapi jótékonysági koncertjére. Rengeteg sztár lép fel, és a lista folyamatosan bővül, legutóbb Robbie Williams és a Black Eyed Pees jelentkezett játékra.

A vasárnapi jótékonysági koncert szomorú apropója a múlt heti manchesteri terrortámadás, amikor egy öngyilkos merénylő Ariana Grande amerikai énekesnő koncertje után, a 21 ezer fős Manchester Arenában robbantotta fel magát, és ezzel

megölt 22 embert.

A halálos áldozatok között hét gyerek van, a legfiatalabb egy nyolcéves kislány. A robbantásban egyébként 117 megsérültek.

Már a támadás másnapján bejárta sajtót a hír, hogy Ariana Grande teljesen összetört, és biztosan felfüggeszti turnéját. Végül pár napon belül kiderült, hogy június 7-én Párizsban folytatja a turnét. És a terrortámadás miatt rendeznek egy külön koncertet is, ez lesz vasárnap szintén Manchesterben. A robbanás helyszínénél, a 21 ezres Manchester Arenánál is nagyobb helyen, az Old Trafford krikettstadionban lesz a vasárnapi megakoncert, ott

50 ezer ember fér el.

Új nevek

A múlt hétfői koncert közönsége ingyen jegyet kap a vasránapi show-ra. Ahol nem csak Ariana Grande lép majd fel, hiszen a manchesteri borzalom óta rengeteg zenész állt ki, és szólalt fel a terror és erőszak ellen. Többen pedig szívesen csatlakoztak a jótékony akcióhoz. Így a fiatal amerikai sztár mellett fellép Justin Bieber, a Coldplay, a Take That, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher és Katy Perry is. Csütörtökön pedig újabb vendégelőadókkal bővült a lista: kiderült, hogy ott lesz

Robbi Williams, a Black Eyed Pees

és a brit lánycsapat, a Little Mix is - írja az Independet. Ariana Grande és a fellépő zenészek a rendezési költségeken felüli teljes bevételt a manchesteri merénylet áldozatainak hozzátartozóit és sérültjeit segítő,

We Love Manchester nevű alapítványnak adományozzák. A szervezők legalább kétmillió font, tehát körülbelül 700 millió forint bevételt várnak.