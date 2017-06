Sissit Kínában is csodálják

A Magyar Nemzeti Múzeum június 2-án nagyszabású kiállítást nyit a Sanghaj Múzeumban Sissi és Magyarország – a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században címmel. A 215 éves múzeum gyűjteményei színe-javából válogatott, ugyanis a magyar, sőt a régió múzeumai közül is elsők között mutatkozik be saját anyaggal és kutatással a kínai nagyváros kiemelt intézményében. A kiállítás szeptembertől további három kínai helyszínen lesz látható.

A Sissi és Magyarország – a magyar arisztokrácia fényűző élete a 17-19. században című kiállítás több mint 150 eredeti műtárgyat mutat be a kínai közönségnek a Sanghaj Múzeumban, amelyekből kiderül, hogyan éltek az arisztokrata családok tagjai az elmúlt négyszáz évben, a késő középkori és újkori Magyarországon, illetve hogyan viszonyultak a Habsburg uralkodóházhoz.

Érdekes módon a Nemzeti Múzeum saját története jogán maga is részese a kiállításnak, hiszen éppen 215 évvel ezelőtt egy felvilágosult magyar gróf, Széchényi Ferenc alapította az intézményt. Széchényi és az adományozáshoz kapcsolódó arisztokraták és polgárok ezzel a magyar kultúra, a magyar történelem egyetemes tárházát igyekeztek megteremteni, és az intézmény 21. századi történészei és kurátorai - Aczél Eszter, Kollár Csilla, Kovács S. Tibor és Vajda László - most is ezt az elvet követik, amikor az ázsiai nagyvárosban a magyar nemesség tárgyi emlékein keresztül beszélnek az ország gazdag és fordulatos múltjáról.

A magyar arisztokrácia - Európa többi nemzetének nemességéhez hasonlóan - jólétben és magas műveltségi szinten élt évszázadokon keresztül. Az arisztokrata mivolt azonban nem csupán vagyont jelentett, hanem a kifinomult szokások rendszerének elsajátítását, jó modort, kulturáltságot, vezetői rátermettséget és harcos erényeket. A Sanghajban bemutatott kiállításon látható öltözetek, bútorok, képek, fegyverek, ékszerek, az étkezés és vendéglátás eszközei, nemcsak a magyar arisztokrácia pompájának mindennapi tárgyaiként szolgáltak, de a megformálás szépségével és mívességével kifejezték azt a mérhetetlen gazdagságot, amelyben használóik éltek, és a mérhetetlen távolságot, amely a társadalom többi részétől elválasztotta őket. Az egyes témákat bemutató műtárgyak mellett a kiállításon felsorakoznak a magyar történeti festészet és grafika kiemelkedő darabjai, amelyeken megjelenik többek között Mária Terézia királynő és Erzsébet királyné alakja is.

A kínai-magyar együttműködés keretében létrejött tárlat egyik célja, hogy szellemi híddal ívelje át a Kína és Magyarország közötti távolságot. A tárlat a Sanghaj Múzeumban június 2-től szeptember 3-ig lesz látható, azt követően 2017. szeptember 28-tól a pekingi Palotamúzeumban, 2018. január 3-tól a kunmingi Jünnan Tartományi Múzeumban, május 28-tól pedig Hszianban, az agyaghadsereg birodalmában lehet majd látogatni.