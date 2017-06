Tízezernél is többen igényeltek jogtalanul ingyenjegyet Ariana Grande vasárnapi koncertjére. A szervezők az énekesnő múlt hétfői, terrortámadással végződő koncertjén résztvevőknek ajánlották fel az ingyenjegyeket, de úgy néz ki.

Ariana Grande múlt hétfői koncertjének résztvevői csütörtök kora délutánig tudtak ingyenjegyet igényelni az énekesnő és vendégei vasárnapi koncertjére. A belépők hivatalos terjesztője, a Ticketmaster közleménye szerint

14 200 ingyenes belépőt tettek félre azoknak, akik jelen voltak Grande múlt hétfői fellépésén.

A közlemény szerint több mint 25 ezren jelentkeztek a jegyekért, ami azt jelenti, hogy nagyjából tízezren próbáltak jogtalanul ingyen belépőt szerezni. Azt is leírták, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy valóban csak a jogosultak kapjanak ingyenjegyet a koncertre. A Ticketmaster további 35 ezer jegyet tett elérhetővé csütörtökön. Ezek egységesen 40 fontba (körülbelül 15 ezer forintba) kerültek, és állítólag 20 perc alatt elkapkodták őket.

Állítólag már többen panaszkodtak a jegyárusító cégnél, hogy a jegyek közül rengeteg szinte

azonnal megjelent különböző online viszonteladó portálokon, sokszor 200 fontért vagy még drágábban.

A Ticketmaster bejelentette, hogy automatikusan érvényteleníti a viszonteladói oldalakon megjelenő koncertjegyeket, így azokat nem érdemes sokszoros áron megvásárolni.

A One Love Manchester című vasárnapi koncert várhatóan kétmillió font bevételét az áldozatok és családjaik támogatására fordítják. Az amerikai énekesnőhöz többek között Robbie Williams, a Take That, Katy Perry, Miley Cyrus és Justin Bieber és a Little Mix is csatlakozik a színpadon.

A háromórásra tervezett koncert helyszíne az 50 ezer fős Old Trafford krikettstadion, a Lancashire County Cricket Club otthona lesz, nem messze a Manchester United futballklub stadionjától. A rendezvényt élőben fogja közvetíteni a BBC News.