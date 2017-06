Ariana Grande meglátogatta a terrortámadás sérültjeit

Ariana Grande felkereste egy manchesteri kórházban azokat az ifjú rajongóit, akik múlt hétfőn megsebesültek az észak-angliai nagyváros rendezvénycsarnokában adott koncertje után elkövetett pokolgépes merényletben.

Grande pénteken tért vissza Nagy-Britanniába, ahol vasárnap világsztárokkal közös jótékonysági koncertet ad a manchesteri robbantás 22 áldozata és több mint 100 sérültjének megsegítésére.

A The Manchester Evening News szerint a 23 éves amerikai énekesnő pénteken meglátogatta a kórházban a sérülteket, és ajándékokkal lepte meg őket. Hosszan el is beszélgetett velük.

Ariana Grande (@arianagrande) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 2., 16:48 PDT



Grande a manchesteri merénylet után felfüggesztette világturnéját, ám megígérte, hogy visszatér Manchesterbe.

A vasárnapi koncert helyszíne az 50 ezer fős Old Trafford krikettstadion lesz, ahová a múlt hétfői koncert teljes közönsége ingyenes belépőt kapott. A fennmaradó helyekre pillantok alatt elkapkodták a jegyeket.

A One Love Manchester címmel megszervezett rendezvényen Grande oldalán fellép mások mellett Justin Bieber, a Coldplay, a Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus és Niall Horan.

A teljes bevételt a múlt hétfői merénylet áldozatainak hozzátartozóit és sérültjeit segítő, We Love Manchester nevű alapítványnak adományozzák. A szervezők legalább kétmillió font (több mint 700 millió forint) bevételt várnak. A vasárnapi koncertet a BBC televízió és a BBC rádió is közvetíti és világszerte fogható online közvetítés is lesz, egyebek között Ariana Grande Facebook-oldalán és a You-Tube-on, valamint a Disney televíziós csatornáin.