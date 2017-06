Teljesülhet a Guns N' Roses-rajongók legnagyobb álma

Richard Fortus szerint rengeteg új ötlete van a zenekarnak, és egy új album rögzítése túl jó dolog lenne ahhoz, hogy ne történjen meg.

Miután tavaly, két évtized után újra csatalkozott a zenekarhoz a klasszikus felállásból Slash és Duff McKagan, úgy tűnik, nem csak a turnézásban aktív a Guns N' Roses. Richard Fortus, aki 2002 óta gitározik a zenekarban, most arról beszélt egy podcastban, amiből az NME közölt részleteket, hogy sok energia van bennük, és új dalokon is dolgoznak.

Azt mondta, hogy ugyan nem vonultak még stúdióba, de rögzítettek már egy csomó új ötletet. Szerinte túl jó dolog lenne egy lemez ahhoz, hogy ne történjen meg: "mindeképpen remélem, hogy megcsináljuk, és azt hiszem, hogy mindannyian számítunk erre és tervezzük is" - mondta. Fortus ezek után Axl Rose dalszerzői képességeit is dícsérte.

A Guns N' Roses 2008-ban jelentetett meg utoljára albumot, ez volt a sokat támadott Chinese Democracy, amelyre 15 évet kellett várni. Ezen már Fortus is dolgozott, a Use Your Illusion korszakból viszont Axl Rose mellett csak a billentyűs, Dizzy Reed volt ekkor a zenekarban.

Ráadásul az 1993-ban kijött The Spaghetti Incident? feldolgozáslemez volt, tehát az utolsó olyan, új dalokat tartalmazó album, amelyen Axl Rose mellett Slash és Duff McKagan is közreműködött, az 1991-ben megjelent Use Your Illusion I és II volt.