Benkő László: A kórházban nem tudok másra gondolni, csak a halálra

Benkő László nem volt felkészülve arra a vizsgálatra, amivel az orvosok is többet tudhattak volna meg a betegségéről. Az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy inkább a fellépést választja, nem a vizsgálatot.

Benkő László újra eltolta annak a vizsgálatnak az időpontját, amivel kiderülhetne, hogy pontosan milyen betegsége van. A zenész azt már korábban elmondta többek között a Mokkában is, hogy rákot diagnosztizáltak nála, de egyelőre nem tudni, hogy melyik szervet érinti, van-e áttét, és milyen fázisban van a betegség.

Most pedig a Ripost és a Blikk is megírta, hogy Benkő László legutóbb azért nem vállalta a részletes vizsgálatot, mert koncertre ment helyette. Amióta vizsgálják, egyszer már fordított helyzet is volt, azaz koncertet hagyott ki, ami azért nagy szó, mert

bő 55 év alatt ez volt az első eset, hogy nem jelent meg Omega-koncerten.

Hogy most miért napolta el a vizsgálatot, arról a Ripostnak azt mondta, „bevallom, már a németországi koncertünkön jár az eszem, és a barátom, Kóbor János születésnapján, akit szeretnék meglepni valami kedvességgel”. A vizsgálatról pedig azt mondta: „egy vastag tűt kell a májamba vezetni, és a beavatkozás után legalább három órát kellett volna várni, hogy lássák, miként reagál a szervezetem”.

Benkő László arról is beszélt, hogy ameddig lehet, zenélni fog, és

egyetlen további koncertet sem szeretne kihagyni.

Azt mondta, „egyébként a vérképemben nem láttunk túl nagy eltérést a normálistól. Ameddig nem muszáj, egy koncertet sem mondok le. Engem

a zene és a zenésztársaim gyógyítanak meg.

A kórházban nem tudok másra gondolni, csak az elmúlásra, a szenvedésre, a halálra. Amikor a színpadon állok, olyan érzésem van, mintha soha nem lenne vége a napnak, mintha messze lenne még a holnap, amivel nem is kell foglalkozni.”