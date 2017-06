A Hévíz folyóirat tavalyi számaiban megjelent legjobb írás szerzőjeként Bereményi Géza író, filmrendező vette át az irodalmi lap idei díját kedden. Bereményi elárulta, hogy a novella lényegében egy még kiadatlan, életrajzi regényének fejezete volt.

Szálinger Balázs, a Hévíz főszerkesztője a díjátadón azt is elmondta, hogy Bereményi az Egy nyári élményem című novellájában a pápai diákként megélt balatoni napjairól ír. A nyaralás 1963-ban volt, és Szálinger szerint

nehéz eldönteni, hogy miről is szól az elbeszélés:

„a rendszer lassan enyhülő szorításáról vagy a balatoni nyárról”? Azt mondta, kimondatlanul is ott van a mondatok mögött a néhány évvel korábbi forradalom megtorlása utáni lazítás érezhető politikája. Azt is elmondta, hogy Bereményi – aki versekkel, novellákkal is jelentkezett már a Hévízben – díjazott novellája „minden idők legvastagabb” Hévíz számában, tavaly nyáron jelent meg, és

a folyóirat eddigi történetében a leghosszabb elbeszélés is volt.

Cserna-Szabó András, a lap szerkesztője elmondt,a hogy a Szálinger Balázzsal hatodik éve szerkesztett folyóirat történetében ez volt az ötödik díjátadó. Fehér Béla, Háy János, Szántó T. Gábor és Kemény István után kapta Bereményi Géza a Hévíz Irodalmi Díjat, a hagyományoknak megfelelően mindig

az előző év lapszámaiban megjelent írások szerzői közül válogatva.

Az irodalmi díjat Papp Gábor polgármester adta át a Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas írónak, filmrendezőnek. Azt mondta, hogy a folyóirat határon innen és túl is benne van a top háromban, és ehhez olyan szerzőkre van szükség, mint Bereményi Géza.

Bereményi Géza viccelődve azt mondta, hogy nincs elég felület a folyóiratban ahhoz, hogy többet publikáljon benne, de azt is mondta, hogy nincs is még egy olyan lap, amelyik annyi új szerzőt fedezne fel, mint a Hévíz. Elmondta azt is, hogy díjazott elbeszélése valójában egy

még publikálatlan, kamaszkorát megelevenítő önéletrajzi regényének egyik fejezete.