Mától a budai hegyekbe költözik a pesti éjszaka

Az idei év nagy újítása, hogy minden csapból ivóvíz folyik – mondta Vida Vera szervező a II. Kolorádó Fesztivál sajtóbejárásán. Az is kiderült, hogy a fesztivál helyszínének nagy részén térerő továbbra sincs, viszont 2017-ben is menő zenékre bulizhatnak a Pest belvárosából a természetbe, egészen pontosan Nagykovácsiba kimerészkedő látogatók.

Bulinak indult, fesztivál lett

Saját bevallásuk szerint tavaly egy nagy, ezer fős bulit szerettek volna csinálni a szervezők a pesti éjszakai élet kedvelőinek a budai hegyekben, amit csak viccből neveztek fesztiválnak. Az erről szóló Facebook-esemény viszont vírusként terjedt, és olyan sokan érdeklődtek, hogy kénytelenek voltak valódi fesztivált csinálni, és végül ötezren vettek részt az első Kolorádón.

Mivel kiderült, hogy nagy igény van egy ilyen jellegű, többnapos, a városi életből kiszakadós rendezvényre Budapest vonzáskörzetében, ezért idén is megrendezték a fesztivált, sőt, több évre szerződést kötöttek a helyszínre. Viszont mivel a Kolórádónak otthont adó Sztrilich Pál Cserkészpark kapacitása limitált, inkább a programok tekintetében tudott fejlődni tavaly óta a fesztivál.

A szervezők szerint a Kolorádó olyan rétegigényt kiszolgáló fesztivál, amelyen mégis rengeteg zenei stílus képviselteti magát. A Csűrben, amely tavaly a látogatók kedvence volt, és tényleg egy csűr, elektronikus zenére lehet hajnalig veretni, de a Gólya Udvarban például a gitáros zenéké lesz a főszerep, a Vittualába pedig a trash kedvelőit várják.

A nagyszínpadon, amely az egyedi OTP Junior Székelykapu Nagyszínpad nevet viseli az alternatív zenében is inkább mainstreamnek számító, vagyis várhatóan a legtöbb látogatót vonzó előadók kaptak helyet, mint a norvég Todd Terje vagy az angol BEAK>.

Már ebből a felsorolásból is látszik, hogy a Kolorádó ikonikus pesti szórakozóhelyek hangulatát idézi meg, viszont mindezt a betondzsungel helyett egy erdőktől körülölelt, vadregényes helyszínen. Ezért is kapta a Kolorádó a helyet jól leíró „pesti fesztivál a budai hegyekben" szlogent.

A szervezők szerint a térerő hiánya sem jelent gondot, sőt. A fesztiválozók kifejezetten élvezték a mobil nélküli életérzést, ráadásul az egész terület 15 perc alatt bejárható, így nehéz nagyon elveszíteni a társainkat.

Lesz itt minden a lealjasodástól a magaskultúráig

Idén három új zenei helyszín van, illetve arra is ügyeltek a szervezők, hogy napközben is el tudják magukat foglalni a fesztiválozók. Ebben oroszlánrészt vállal a majort egyébként kezelő Magyar Cserkészszövetség, akik minden napra készülnek valami játékkal, például egy hatalmas számháborúval. De lesz foci és röplabda Kolorádó Kupa, reggeli jóga és túrázás is.

Vida Vera elmondta, hogy egyébként is nagyon sokat köszönhetnek a cserkészeknek, pedig eleinte aggódtak azon, hogy befogadnak-e majd egy olyan rendezvényt, ahol a lealjasodástól a magaskultúráig minden van.

Ez utóbbiról egyébként többek között a fesztiválra kitelepülő Trafó, a Fiatal Írók Szövetsége és a Dollár Papa Gyermekei gondoskodik, illetve idén helyspecifikus installációkkal és performanszokkal is készültek a szervezők. Az itt készült fotók népszerűsége miatt Lájknak elnevezett hídhoz például egy dobos produkció készül, de lesz interaktív „szintierdő" is.

Aki pedig megéhezik, azt többek között Steiner Kristóf food truckja várja, de közösségi reggeli is lesz a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnek köszönhetően. Ráadásul Eldorádó néven szépségszalonja is lesz a fesztiválnak, illetve a Víg utcai, vintage cuccokat áruló Konfekció is érkezik a Kolorádóra.

A fesztivál ma, a KERET nevű zenei blog által összeállított nulladik napi programokkal kezdődik, csütörtöktől pedig már az összes helyszín működik a Kolorádón.