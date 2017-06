Így csinálják a filmes trükköket

Új tárlat nyílt a Korda Filmpark Látogatóközpontjában, ahol számos filmes trükk tudományos hátterével ismerkedhetnek meg az érdeklődök. Ehhez a korábbi kiállításukat bővítették ki újabb kellékekkel, valamint a Da Vinci Learning csatorna is kiegészítette látványos, digitális elemekkel.

New York vagy Róma? Egyik sem. Ez Etyek. Pontosabban a Korda Filmpark két kültéri díszletvárosa. A 6000 négyzetméteren felépített

brooklyni utcarészletet, a Colossuem romjait és egy középkori reneszánsz várost

is meg lehet nézni a Filmparkban.

Sajtótájékoztatóval egybekötve nyitották meg azt a tárlatot, amelyet a Da Vinci Learning és a Korda Filmpark közösen hozott létre az etyeki filmstúdió Látogatóközpontjában, június 1-jén. Mind a csatorna, mind a filmstúdió idén ünnepli 10. születésnapját. Ebből az alkalomból készült az új kiállítás.

Itt számos filmtrükk tudományos hátterét lehet megismerni. Ehhez a korábbi kiállításukat bővítették ki újabb kellékekkel, valamint a Da Vinci Learning is kiegészítette digitális elemekkel.

A 21. században egyre inkább azt képviseljük, hogy a szórakoztatva tanulás és az élethosszig tanulás nem feltétlen csak a TV képernyőjén legyen jelen, hanem egyéb felületeken is. Ezért vannak okostelefon-applikációk, magazinok, és a rendezvényeken az első kézből való találkozást a nézőkkel, a személyes élményeket és az élmény alapú oktatást nagyon fontosnak gondoljuk. Az oktatási csatornánál azt gondoljuk, hogy nagy szerepe lesz ennek a technológiának az oktatásban is a jövőben - mondja Hering Orsolya, a Da Vinci Learning kommunikációs munkatársa.

A csatorna fő célja egyébként, hogy szórakoztatva, játékos formában tanítsa a nézőket és hogy minden korosztály számára inspiráló ismeretterjesztést nyújtson. Tudomány, történelem, technológia, természet és művészet - ezekben a témákban gyártanak saját sorozatokat. Nemcsak műsorokkal és mobilalkalmazásokkal népszerűsítik ezeket a témákat, hanem programokkal is. Az egyik ilyen

az általános iskolások részére megszervezett Pizsama parti.

A rendezvény célja, hogy a gyerekek élmények útján ismerjenek meg különböző magyarországi helyszíneket. Ilyen például a Magyar Nemzeti Múzeum, a Tropicarium, a pécsi Zsolnay negyed vagy a Korda Filmpark. Tavaly kezdtek el ötletelni, hogy milyen elemek kerüljenek a kiállításba, és így született meg a Mozi és Tudomány.

"A Filmpark 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a filmezés és a filmgyártás után érdeklődök is közel kerülhessenek a filmgyártáshoz. A magyar filmgyártás és a nemzetközi produkciók nagyon magas szinten vannak a magyar filmtörvénynek és adókedvezmény rendszernek, valamint a kiváló filmes szakembereknek köszönhetően. A kiállítás, ahogy a Da Vinci Learning filozófiája is mutatja az élethosszig tartó tanulás, szórakoztatva tanítás filozófiájához közelít. Szeretnénk azokat a filmes kulisszatitkokat bemutatni, amelyeket a digitalizálás korában mind a mai napig alkalmaznak a forgatások során. Sok új interaktív látnivalót kínálunk" - meséli Kakuk Andrea, a Korda Filmpark ügyvezetője

A kiállítás megnyitójára videóüzenetet küldött Ferdinand Habsburg, a Da Vinci Learning csatorna alapító-tulajdonosa. A tájékozató után az elsők között láthattuk a kiállítást.

A Korda emléktér a korábbi kiállítás részét képezi: a látogatók megismerkedhetnek a Korda család életével és munkásságával. Korda Sándor magyar származású producer, rendező a brit filmipar egyik meghatározó alakjává vált az 1800-as évek végén, 1900 elején. Az első filmrendező, akit lovaggá ütöttek. 1932-ben alapította meg a London Films brit filmstúdiót. Egy év múlva az

itt készült VIII. Henrik magánélete című film Oscar-díj jelölést kapott.

Tevékenykedett Hollywoodban, Budapesten, Bécsben, Berlinben és Párizsban egyaránt. Testvérei, Vince és Zoltán a szereplőválogatásért és a helyszínek kiválasztásáért, leszervezéséért voltak felelősek. A Brit Filmakadémia Sir Alexander Kora-díjat adományoz minden évben a legkiemelkedőbb brit filmnek.

Ha a Látogatóközpontban tovább haladunk, találkozhatunk a Magyarországon elsők között bemutatott kiterjesztett valósággal, melyben a látogatók a digitális technika segítségével részt vehetnek egy híres történelmi felfedező kísérletében. Ő nem más, mint Nikola Tesla, aki élete során 146 találmányát szabadalmaztatta.

Tevékenységi köre elsősorban az elektromosság, mágnesesség és a gépészet volt. Nevéhez fűződik például az energiatakarékos világítás, a váltakozó áramú motor, a távirányítás, és a rádió is. A neves tudós a teleportálással is foglalkozott. Sikerült is neki időn és téren átvágnia, hogy végül megérkezzen a Mozi és Tudomány kiállításra: "személyesen" Nikola Tesla vezetett körbe bennünket a tárlaton.

A tárlat talán legizgalmasabb része az, amelyik filmes képi és hang trükköket mutat be.

Láthatjuk, hogyan robbantanak fel egy csatahajót, kirakhatunk egy 3 dimenziós, élő puzzle-t, de számos más kulisszatitokkal is megismerkedhetünk.

Stop-motion animációval, mellyel a LEGO filmek is készülnek, optikai illúziókkal, amikkel a képernyők előtt becsapják a nézők szemeit. Megcsodálhattuk egy olyan tükrös szobát is, amilyen segítségével a Mátrix című mozit is készítették. Azok, akik a kiállítást látogatják, egy fordított szobát is kipróbálhatnak: itt minden a feje tetejére áll és a plafonon járhatunk.

A látogatók motorra pattanhatnak, hogy elhajtsanak a naplementébe... persze ez is csak trükk: egy zöld háttér előtt élhetik át a filmes valóságot. Maga a motor áll, a képernyőn viszont úgy látjuk, mintha Budapest utcáin vagy egy erdőben száguldoznánk.

A Da Vinci moziban pedig rövidfilmeket vetítenek, ahol egy-egy trükk technikai hátterét jobban megmutatják a látogatóknak.

A kiállításon élőben láthattunk néhány kelléket is, amelyeket a Kincsem filmben használtak az alkotók. A tárlat megtekintése után végigvezettek minket Közel-Kelet-Európa első filmes látogatóközpontjában. A stúdiótúra során megtudtuk, hogy miért éppen Etyeken épült meg a filmstúdió. Egyrészt, mert az egyik tulajdonosa, Demján Sándor etyeki. Másrészről pedig a filmpark korábban egy katonai légvédelmi bázis volt, és a rakétasilókat könnyedén átalakították vízi forgatásokra alkalmas medencékké.

A 35 hektáros területen, 10 hektárnyi szabadtéri részlet található, valamint 15000 négyzetméteren műtermek, 5500 négyzetméteren raktárak, műhely és egyéb kiszolgáló helyiségek, vágótermek, animációkészítők. Itt húzták fel a világ legnagyobb ideiglenes zöld hátterét, amelyet a Robin Hood forgatása során használtak.

Több nagy hollywoodi mozit, sorozatot forgattak az etyeki stúdió falai, díszletei között. Itt készült

a Mentőexpedicíó Matt Damon főszereplésével.

A Z világháború, amelyben Brad Pitt nemcsak szereplőként, hanem producerként is közreműködött. De a Die Hard, az Inferno, és a Herkules számára is a Korda Filmstúdió biztosította a helyszíneket és a háttérstábot. A Hellboy II. - Az Aranyhadsereg című filmhez egy 300 méteres szakaszon építettek meg egy New York-i utcát. Minket először Brooklynba kalauzolt el az idegenvezetőnk.

15 méter magasságig húzták fel az épületeket, afölött pedig már green boxot alkalmaztak számítógépes technikával. Például a Hellboy című filmben a Brooklyn hidat is már a grafikusoknak köszönhetjük. Rengeteg kaszkadőrös jelenetet vesznek fel itt.

Brooklynból a középkori Rómába sétáltunk át. A reneszánsz díszletvárosban forgatták a Borgiák című sorozatot Jeremy Ironsszal, és a Dvorak sorozatot is. A filmstúdióban egy újabb sorozat előkészületei zajlanak jelenleg.