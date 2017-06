Ariana Grande folytatja a terrortámadás miatt megszakított turnéját

Hétvégén sztárvendégekkel együtt, a terrortámadás áldozatai javára rendezett jótékonysági koncerten lépett fel Ariana Grande Manchesterben, szerdán pedig már félbeszakított európai turnéját is folytatta az énekesnő.

Ariana Grande a május 22-i terrortámadás miatt több koncertjét is lemondta, és csak a hétvégén Manchesterben megrendezett jótékonysági koncerten állt újra színpadra.

A Dangerous Woman turnét pedig szerdán, két és fél héttel a támadás után folytatta Párizsban, és az Instagramján azt írta, hogy nagyon hálás, hogy visszatérhet.

Még a koncert előtt üzenetben emlékezett meg a manchesteri áldozatokról is: azt írta, hogy folyamatosan gondol rájuk.

Az Ariana Grande koncertje utáni manchesteri robbantásban 22 ember halt meg, és 119-en megsérültek. Az énekesnő nem sokkal utána törölte turnéja brit állomásait, és One Love Manchester néven jótékonysági koncertet szervezett, amelyhez számos sztár csatlakozott. A koncerttel több mint 10 millió fontot gyűjtöttek az áldozatok és családjaik javára a Guardian beszámolója szerint.

Azt a koncertet Ariana Grande a Somewhere Over the Rainbow feldolgozásával zárta, amelyet azóta ki is adtak, szintén jótékonysági célra szánva a bevételeit.